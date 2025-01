L'ex allenatore del Liverpool Jürgen Klopp è il nuovo responsabile globale del calcio della Red Bull. Keystone

Quando quest'estate la FIFA organizzerà la Coppa del Mondo per Club in formato XXL, Jürgen Klopp potrebbe decidere di non seguirla. Il tedesco spiega il perché, rinnovando le sue critiche alla competizione.

dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Jürgen Klopp è il nuovo responsabile globale del calcio della Red Bull.

Durante la presentazione nella sua nuova veste professionale, l'ex allenatore ha criticato il Mondiale per Club.

«Non mi piace. È inutile», ha detto il tedesco a proposito del nuovo formato XXL.

Ci sono già troppi incidenti nel calcio di punta, «dobbiamo ridurre il numero di partite. Ci sono altri sport piacevoli da guardare; il calcio non deve riempire ogni vuoto». Mostra di più

Jürgen Klopp ha criticato aspramente la Coppa del Mondo per Club allargata della FIFA, anche nel suo nuovo ruolo alla Red Bull.

«Non mi piace. È inutile. Chiunque vinca il torneo è il più povero di tutti i tempi, perché si deve giocare per tutta l'estate», ha detto il 57enne alla sua presentazione come responsabile globale del calcio della bevanda energetica nell'Hangar-7 dell'aeroporto di Salisburgo.

Il neo Mondiale per club in forma allargata si terrà dal 15 giugno al 13 luglio e vedrà coinvolte 32 squadre.

Per il tedesco, il carico di lavoro per i giocatori di punta è già troppo alto e ci sono già molti, troppi infortuni nel calcio europeo. «Dobbiamo ridurre il numero di partite», ha detto. «Ci sono altri sport piacevoli da guardare; il calcio non deve riempire ogni vuoto».

«È sempre una questione di soldi»

Già la scorsa estate il 57enne aveva definito il calendario calcistico internazionale «una follia completa» e aveva chiesto di ridurre un numero sempre maggiore di partite.

«Nemmeno la FIFA e l'UEFA lavorano insieme. Ognuno cerca di guadagnare di più per sé. È un problema enorme. È sempre una questione di soldi», aveva detto all'epoca.

Dopo aver lasciato il Liverpool, del quale è stato l'allenatore per nove anni, dal 1° gennaio di quest'anno è responsabile del calcio globale della Red Bull.

Oltre all'impegno nel calcio internazionale, l'azienda, che ha come amministratore delegato l'ex capo del RB Leipzig Oliver Mintzlaff, è particolarmente attiva negli sport motoristici (Red Bull Racing), nell'hockey su ghiaccio (EHC Red Bull Munich), nel ciclismo (Red Bull–Bora–Hansgrohe) e in altri eventi sportivi.

dpa