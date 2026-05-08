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Challenge League La retrocessione per l'ACB è ormai dietro l'angolo

Swisstxt

8.5.2026 - 22:13

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
IMAGO/Mediafab.ch

Per il Bellinzona la retrocessione in Promotion League ormai è dietro l’angolo e potrebbe diventare realtà già lunedì.

SwissTXT

08.05.2026, 22:13

08.05.2026, 22:21

I granata, travolti 5-0 in casa dello Stade Lausanne, sono sempre ultimi in classifica a -6 dallo Stade Nyonnais, battuto 5-1 dall’Aarau.

Con due sole partite da giocare riuscire a recuperare il divario sarebbe però un’impresa clamorosa.

Lo Stade Lausanne è andato sul 2-0 in 9' e per l'ACB la situazione è poi definitivamente precipitata al 37', quando Mosquera è stato espulso.

Nel secondo tempo i granata sono crollati incassando altri tre gol.

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