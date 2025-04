Dragan Mihajlovic realizza il goal del 1-0 durante la partita dell'AC Bellinzona contro l'FC Vaduz. © Ti-Press / Ti-Press

La pesante contestazione da parte della tifoseria nei confronti di Bentancur, bersaglio di un’eloquente scritta apparsa in mattinata sulle tribune, non ha toccato più di quel tanto il Bellinzona, capace di imporsi per 3-1 contro il Vaduz al Comunale.

Il successo permette ai granata di superare lo Stade Nyonnais e soprattutto di portarsi a +6 dal fanalino di coda Sciaffusa.