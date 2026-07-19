TickerLa finale
Ci siamo: Spagna e Argentina si giocano il titolo mondiale! Segui il match in diretta
È il giorno della finale dei Mondiali. Segui nel nostro live ticker tutto quello che succede, dal fischio d'inizio alla consegna della Coppa del Mondo.
Un'interpretazione da brividi
L'eco dell'inno americano sta ancora vibrando nell'aria: Jennifer Hudson ha appena regalato un'interpretazione da brividi, trasformando il testo di «The Star-Spangled Banner» in un momento di pura emozione.
La formazione dell'Argentina
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Lionel Scaloni cambia tre uomini rispetto alla squadra che ha battuto l’Inghilterra per 2-1 in semifinale. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul e Nico González prendono il posto di Nahuel Molina, Leandro Paredes e Giuliano Simeone.
In attacco nessuna sorpresa: Lionel Messi sarà affiancato da Julián Álvarez. A centrocampo De Paul ritrova una maglia da titolare accanto ad Alexis Mac Allister ed Enzo Fernández.
La formazione della Spagna
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Luis de la Fuente punta sulla continuità per la finale contro l’Argentina.
Il ct spagnolo conferma infatti la stessa formazione che ha battuto e dominato la Francia in semifinale.
Lamine Yamal sarà l’uomo chiamato ad accendere l’attacco della Roja, insieme a Dani Olmo e Álex Baena alle spalle dell’unica punta Mikel Oyarzabal.
A centrocampo spazio ancora alla qualità e all’equilibrio garantiti da Rodri e Fabián Ruiz.
Scaloni non trova punti deboli nella Spagna
IMAGO
Lionel Scaloni presenta la finale con grande rispetto per la Roja. «Non vedo punti deboli nella Spagna, è una squadra di altissimo livello», ammette il commissario tecnico argentino.
L’Albiceleste sta studiando attentamente il gioco degli avversari, ma vuole affrontare l’appuntamento senza farsi condizionare dalla pressione.
«In fin dei conti è un’altra partita di calcio, nella quale dovremo esprimerci al meglio per provare a vincere», spiega Scaloni.
Il ct sottolinea inoltre lo straordinario percorso compiuto dalla sua squadra: comunque finisca, l’Argentina ha dimostrato ancora una volta di saper competere ai massimi livelli.
De la Fuente: «Siamo rimasti fedeli alla nostra idea»
Nick Potts/PA Wire/dpa
Luis de la Fuente arriva alla finale orgoglioso dell’identità costruita dalla Spagna.
Dopo il successo per 2-0 sulla Francia, il ct ha ricordato che la Roja è arrivata fin qui senza rinunciare al proprio modo di giocare: possesso palla, pressione alta e volontà di controllare le partite.
«Quando abbiamo iniziato questo percorso, quasi quattro anni fa, avevamo un’idea. Siamo rimasti fedeli a quell’idea e ci ha portati fin qui», afferma De la Fuente.
Il tecnico parla della finale come di un privilegio e di una grande responsabilità, ma avverte: alla Spagna manca ancora l’ultimo passo per completare l’opera.
In finale sono arrivate Spagna e Argentina. Che dire, se non che è il meglio che il calcio ha da offrire
Siamo quasi giunti all'atto finale: la partitissima tra Spagna e Argentina deciderà chi tra le due alzerà al cielo la Coppa del Mondo 2026. Abbiamo vissuto un torneo fatto di colpi di scena, sorprese e conferme. Il mito del calcio che conoscevamo forse non c'è più. Il presente racconta una storia diversa...o forse no.
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Messi a caccia di un altro record
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Con la doppietta nella finale per il terzo posto contro la Francia, Kylian Mbappé ha superato Lionel Messi in vetta alla classifica dei migliori marcatori della storia dei Mondiali.
Ma il fuoriclasse argentino ha l'occasione di riprendersi subito il primato: gli basterebbe segnare due gol nella finale contro la Spagna per tornare da solo al comando.
Una motivazione in più per una sfida che vale già un posto nella storia del calcio.
Emiliano Martínez vuole una finale indimenticabile
Frank Franklin II/AP/dpa
Emiliano Martínez elogia la qualità della Spagna, ma ricorda che anche l’Argentina possiede armi importanti.
«Sono una squadra formidabile e hanno i loro punti di forza, ma naturalmente anche noi abbiamo i nostri», dichiara il portiere dell’Albiceleste.
Il campione del mondo non vuole ancora pensare alla possibilità di sollevare nuovamente il trofeo. La sua attenzione è rivolta esclusivamente alla partita.
Martínez invita inoltre i compagni a godersi l’attesa e a prepararsi con il sorriso: «È un momento che ricorderemo per il resto della nostra vita».
Pedro Porro: «Questa squadra rende facile ciò che è difficile»
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Pedro Porro è stato uno dei grandi protagonisti della semifinale contro la Francia.
Il difensore ha segnato il gol del definitivo 2-0, ma dopo la partita ha preferito evidenziare la prestazione collettiva della Roja: «È un sogno diventato realtà. Sono molto felice per l’atteggiamento mostrato dalla squadra dall’inizio alla fine».
Secondo Porro, il possesso palla e la capacità di limitare le ripartenze francesi sono state decisive per conquistare la finale.
Ora la Spagna vuole ripetersi contro l’Argentina: «Non si è trattato soltanto di me. Tutta la squadra ha disputato una partita incredibile».
Benvenuti alla finale dei Mondiali 2026!
Ci siamo: Spagna e Argentina si sfidano per il titolo mondiale. Da una parte la Roja di Luis de la Fuente, dall'altra l'Albiceleste campione in carica guidata da Lionel Scaloni.
Seguite con noi l'avvicinamento al calcio d'inizio e tutti gli aggiornamenti live, minuto per minuto, fino alla consegna della Coppa del Mondo.