De la Fuente: «Siamo rimasti fedeli alla nostra idea»

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Luis de la Fuente arriva alla finale orgoglioso dell’identità costruita dalla Spagna.

Dopo il successo per 2-0 sulla Francia, il ct ha ricordato che la Roja è arrivata fin qui senza rinunciare al proprio modo di giocare: possesso palla, pressione alta e volontà di controllare le partite.

«Quando abbiamo iniziato questo percorso, quasi quattro anni fa, avevamo un’idea. Siamo rimasti fedeli a quell’idea e ci ha portati fin qui», afferma De la Fuente.

Il tecnico parla della finale come di un privilegio e di una grande responsabilità, ma avverte: alla Spagna manca ancora l’ultimo passo per completare l’opera.