Portiere David von Ballmoos Il voto della redazione 4 Se il Lugano manca ancora una volta il clean sheet, la colpa non è sua. I giocatori del GC non sono tiratori scelti e gli facilitano il compito, ma lui risponde presente quando serve.

Difensore Antonios Papadopoulos Il voto della redazione 4 Nel primo tempo dovrebbe essere il braccetto incaricato di sganciarsi in avanti, ma le sue sgroppate si contano sulle dita di una mano e sono poco efficaci. A parte il pasticcio che rischia di combinare con Mai al 68’, resta prezioso in fase difensiva. Chiude con 11 palloni recuperati.

Difensore Lukas Mai Il voto della redazione 4 Decisamente meglio rispetto alla prestazione offerta in settimana contro il Dukagjini. Non è però impeccabile: oltre al rischio già citato corso insieme a «Papa», al 44’ si fa saltare nettamente e concede una grande occasione agli avversari, che per sua fortuna non la sfruttano.

Difensore Joel Bichsel Il voto della redazione 3 Prima prova sottotono da quando veste bianconero. Ha sulla coscienza la rete del GC: prima sbaglia il passaggio, poi si perde alle spalle l’inserimento di Stroscio, che serve a Plange il pallone dell’1-0. Un episodio che gli costa anche la sostituzione all’intervallo.

Centrocampista Mattia Zanotti Il voto della redazione 4 Dei suoi sei cross, soltanto uno è preciso. Non benissimo. Quando, dopo l’intervallo, il Crus lo arretra nel terzetto difensivo, la mossa è in realtà offensiva: consente al Lugano di creare costantemente superiorità numerica sul lato destro. In un modo o nell’altro, resta sempre una minaccia.

Centrocampista Anto Grgic Il voto della redazione 4.5 Come tutti, non è impeccabile nei primi 45 minuti. Nella ripresa, però, la rimonta parte dai suoi piedi. Batte il corner che Moncada trasforma di testa nell’1-1 e serve a Cimignani il pallone dell’1-2. Decisivo.

Centrocampista Uran Bislimi Il voto della redazione 3.5 Da lui ci si aspetta che, anche in situazioni buie come quelle vissute nel primo tempo, riesca a emergere e a suonare la carica. Non lo fa. Anche nella ripresa incide poco in entrambe le fasi. Non è la sua giornata.

Centrocampista Ezgjan Alioski Il voto della redazione 4 Pur sbagliando un paio di controlli, dei quali si meraviglia lui stesso, è l’unico a provare a proporre qualcosa nel primo tempo. Probabilmente anche perché è il solo a non aver disputato nemmeno un minuto in Kosovo. Gli manca però ancora incisività nell’ultimo terzo di campo.

Centrocampista Daniel Dos Santos Il voto della redazione 3.5 Un paio di iniziative riuscite, peraltro lontano dalla porta, e poco altro. Il trend delle ultime partite non cambia. Deve ritrovare la forma.

Attaccante Renato Steffen Il voto della redazione 3.5 Le fatiche delle tante gare ravvicinate cominciano a farsi sentire? Il discorso fatto per Bislimi vale anche per lui, insipido nel primo tempo. Croci-Torti preferisce sostituirlo all’intervallo, quantomeno arriverà più riposato al Q3 di Conference.

Attaccante Dereck Moncada Il voto della redazione 4.5 Per quanto mostrato nei suoi primi passi in bianconero, era difficile aspettarsi che il suo primo gol arrivasse con un’incornata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. E invece anche questo sembra rientrare nel suo repertorio. Al 59’ va vicino a completare da solo la rimonta, ma Mikulic si sostituisce al portiere e respinge il suo tiro diretto in rete. In ogni caso, primo gol alla prima da titolare: niente male.

Subentrato a Steffen al 46' Kevin Behrens Il voto della redazione 4 Non fa nulla di sensazionale, ma la sua sola presenza in campo cambia la partita. I tanti cross cercati dal Lugano nel primo tempo avevano poco senso senza una minaccia aerea in area. Con lui la storia cambia: già al 50’ va vicino alla zampata vincente. In più, mentre i difensori si concentrano su di lui, si aprono più spazi per gli inserimenti dei compagni.

Subentrato a Bichsel al 46' Yanis Cimignani Il voto della redazione 5 Nelle prime partite della stagione gli era stato rimproverato di incidere poco in fase offensiva. Come non detto. Il suo ingresso, insieme a quello di Behrens, cambia completamente il volto dei bianconeri. Il gol dell’1-2 se lo va a prendere: chiama il pallone a Grgic, si muove con i tempi giusti e lo colpisce al volo in girata con un gesto tecnico impeccabile. A tempo scaduto si concede anche la doppietta.

Subentrato a Moncada al 67' Elias Pihlström Il voto della redazione 4.5 Lo attendevamo contro il Dukagjini. Invece eccolo contro il Grasshopper. La rete al 78’ mostra l’ampiezza del suo repertorio tecnico: stop, gioco di gambe per eludere la pressione avversaria e destro all’angolino da oltre 20 metri. All’84’ sfiora la doppietta dopo un altro controllo da manuale: soltanto la traversa gli dice di no.

Subentrato a Dos Santos all'81' Hannes Delcroix In campo per troppo poco tempo per essere valutato.

Subentrato a Grgic all'81' Ahmed Kendouci In campo per troppo poco tempo per essere valutato.

Allenatore Mattia Croci-Torti Il voto della redazione 5 Quando le partite sono tante e ravvicinate, è difficile azzeccare sempre l’approccio. Riesce però a raddrizzare la gara in corsa: il Lugano che entra in campo nella ripresa ha tutto un al rispetto a quello moscio e inconcludente visto nel primo tempo. I cambi sono perfetti. Con questa, fanno quattro vittorie su quattro.

Il riassunto della partita in video: