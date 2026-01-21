Due nuovi acquisti arrivano dal Bienne Imago

Il Bellinzona ha annunciato l'arrivo dell’attaccante Evan Rossier dal Bienne e l'ingaggio di altri quattro giocatori, rinforzando il gruppo tra difesa e centrocampo in vista della nuova stagione.

Il Bellinzona ha confermato l’arrivo dal Bienne del 22enne attaccante svizzero Evan Rossier e ha annunciato l’ingaggio di altri quattro giocatori.

Si tratta del 20enne difensore elvetico Mahir Rizvanovic, pure lui proveniente dal Bienne, dei centrocampisti colombiani Duban Ayala (24 anni) e Duvan Mosquera (27 anni) e del 26enne difensore spagnolo Alberto Trapero.

La durata dei contratti non è stata comunicata.