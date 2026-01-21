  1. Clienti privati
Challenge League Mercato Bellinzona: Rossier dal Bienne e altri quattro rinforzi

Swisstxt

21.1.2026 - 15:04

Due nuovi acquisti arrivano dal Bienne
Due nuovi acquisti arrivano dal Bienne
Imago

Il Bellinzona ha annunciato l'arrivo dell’attaccante Evan Rossier dal Bienne e l'ingaggio di altri quattro giocatori, rinforzando il gruppo tra difesa e centrocampo in vista della nuova stagione.

SwissTXT

21.01.2026, 15:04

21.01.2026, 15:26

Il Bellinzona ha confermato l’arrivo dal Bienne del 22enne attaccante svizzero Evan Rossier e ha annunciato l’ingaggio di altri quattro giocatori.

Si tratta del 20enne difensore elvetico Mahir Rizvanovic, pure lui proveniente dal Bienne, dei centrocampisti colombiani Duban Ayala (24 anni) e Duvan Mosquera (27 anni) e del 26enne difensore spagnolo Alberto Trapero.

La durata dei contratti non è stata comunicata.

