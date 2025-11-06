Un intervento del VAR nel tempo supplementare, un difensore che segna un gol straordinario e Lamine Yamal che si candida per la Coppa del Mondo di sci: ecco le scene migliori della serata di Champions League.
La pericolosa conclusione di Garnacho... sull'esterno della rete
Il Chelsea pareggia 2-2 in casa del Qarabag. Durante l'offensiva finale, lo spazio nell'area di rigore della squadra di casa si restringe e Garnacho prova un tiro dalla distanza. Finisce però nella rete laterale invece che nella porta del Qarabag.
Magra consolazione per lui: ha centrato il bersaglio sul 2:2 e ha almeno assicurato un punto ai londinesi.
Il colpo di testa da sogno di Burns
Il Newcastle United è in vantaggio contro l'Athletic Bilbao. Dopo che il gol di Joelinton al 9° minuto è stato annullato per fuorigioco, Dan Burn ha segnato un meraviglioso colpo di testa nell'angolo lontano all'11° minuto per dare al Newcastle il vantaggio.
Yamal supera in dribbling la difesa del Brugge
Lamine Yamal mostra ancora una volta tutte le sue abilità durante la visita del Barcellona a Bruges. Il suo gol del 2:2 è una gioia per gli occhi.
Samardzic segna in modo fantastico... dopo il fallo di mano del compagno di squadra
Lazar Samardzic segna un gol da sogno al 90° minuto per dare all'Atalanta la vittoria sull'Olympique Marsiglia. Ma c'era qualcosa che non andava.
Prima del contropiede, Ederson dell'Atalanta gestisce il pallone nella propria area di rigore. Il VAR interviene, ma non vede nulla di irregolare, con grande disappunto della squadra francese.
Il VAR «impedisce» al Brugge di vincere
Il Brugge ha dato filo da torcere al Barcellona e avrebbe potuto uscire dal campo da vincitore. Ma avrebbe potuto, perché il gol di Romeo Vermant per il 4-3 è stato annullato dal VAR.
Il belga aveva rubato la palla al portiere del Barça Wojciech Szczęsny con un fallo.