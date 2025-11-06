  1. Clienti privati
Dalla Champions League Cinque scene da non perdere: dalla magia di Lamal al colpo di testa di Burns

Andreas Lunghi

6.11.2025

epa12506414 Lamine Yamal del Barcellona festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League tra Bruges e Barcellona
epa12506414 Lamine Yamal del Barcellona festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League tra Bruges e Barcellona
KEYSTONE

Un intervento del VAR nel tempo supplementare, un difensore che segna un gol straordinario e Lamine Yamal che si candida per la Coppa del Mondo di sci: ecco le scene migliori della serata di Champions League.

,

Andreas Lunghi, Tobias Benz

06.11.2025, 09:39

06.11.2025, 09:41

Champions League. L'Inter vince a fatica contro il Kairat, Atalanta segna allo scadere e passa a Marsiglia

Champions LeagueL'Inter vince a fatica contro il Kairat, Atalanta segna allo scadere e passa a Marsiglia

La pericolosa conclusione di Garnacho... sull'esterno della rete

Il Chelsea pareggia 2-2 in casa del Qarabag. Durante l'offensiva finale, lo spazio nell'area di rigore della squadra di casa si restringe e Garnacho prova un tiro dalla distanza. Finisce però nella rete laterale invece che nella porta del Qarabag.

Magra consolazione per lui: ha centrato il bersaglio sul 2:2 e ha almeno assicurato un punto ai londinesi.

Garnacho mit einem gefährlichen Abschluss... ins Seitenaus

Garnacho mit einem gefährlichen Abschluss... ins Seitenaus

05.11.2025

Champions League. Il Qarabag delle sorprese costringe il Chelsea al pari

Champions LeagueIl Qarabag delle sorprese costringe il Chelsea al pari

Il colpo di testa da sogno di Burns

Il Newcastle United è in vantaggio contro l'Athletic Bilbao. Dopo che il gol di Joelinton al 9° minuto è stato annullato per fuorigioco, Dan Burn ha segnato un meraviglioso colpo di testa nell'angolo lontano all'11° minuto per dare al Newcastle il vantaggio.

Dan Burn trifft herrlich per Kopf

Dan Burn trifft herrlich per Kopf

05.11.2025

Yamal supera in dribbling la difesa del Brugge

Lamine Yamal mostra ancora una volta tutte le sue abilità durante la visita del Barcellona a Bruges. Il suo gol del 2:2 è una gioia per gli occhi. 

Yamal trifft sehenswert zum Ausgleich für Barcelona

Yamal trifft sehenswert zum Ausgleich für Barcelona

05.11.2025

Samardzic segna in modo fantastico... dopo il fallo di mano del compagno di squadra

Lazar Samardzic segna un gol da sogno al 90° minuto per dare all'Atalanta la vittoria sull'Olympique Marsiglia. Ma c'era qualcosa che non andava.

Prima del contropiede, Ederson dell'Atalanta gestisce il pallone nella propria area di rigore. Il VAR interviene, ma non vede nulla di irregolare, con grande disappunto della squadra francese.

251105_MarseilleAtalanta_0_1-ITA.mp4

251105_MarseilleAtalanta_0_1-ITA.mp4

251105_MarseilleAtalanta_0_1-ITA.mp4

05.11.2025

Il VAR «impedisce» al Brugge di vincere

Il Brugge ha dato filo da torcere al Barcellona e avrebbe potuto uscire dal campo da vincitore. Ma avrebbe potuto, perché il gol di Romeo Vermant per il 4-3 è stato annullato dal VAR.

Il belga aveva rubato la palla al portiere del Barça Wojciech Szczęsny con un fallo. 

VAR verhindert Barça-Pleite in der Nachspielzeit

VAR verhindert Barça-Pleite in der Nachspielzeit

05.11.2025

