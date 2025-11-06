epa12506414 Lamine Yamal del Barcellona festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League tra Bruges e Barcellona KEYSTONE

Un intervento del VAR nel tempo supplementare, un difensore che segna un gol straordinario e Lamine Yamal che si candida per la Coppa del Mondo di sci: ecco le scene migliori della serata di Champions League.

Andreas Lunghi, Tobias Benz Andreas Lunghi

La pericolosa conclusione di Garnacho... sull'esterno della rete

Il Chelsea pareggia 2-2 in casa del Qarabag. Durante l'offensiva finale, lo spazio nell'area di rigore della squadra di casa si restringe e Garnacho prova un tiro dalla distanza. Finisce però nella rete laterale invece che nella porta del Qarabag.

Magra consolazione per lui: ha centrato il bersaglio sul 2:2 e ha almeno assicurato un punto ai londinesi.

Garnacho mit einem gefährlichen Abschluss... ins Seitenaus 05.11.2025

Il colpo di testa da sogno di Burns

Il Newcastle United è in vantaggio contro l'Athletic Bilbao. Dopo che il gol di Joelinton al 9° minuto è stato annullato per fuorigioco, Dan Burn ha segnato un meraviglioso colpo di testa nell'angolo lontano all'11° minuto per dare al Newcastle il vantaggio.

Dan Burn trifft herrlich per Kopf 05.11.2025

Yamal supera in dribbling la difesa del Brugge

Lamine Yamal mostra ancora una volta tutte le sue abilità durante la visita del Barcellona a Bruges. Il suo gol del 2:2 è una gioia per gli occhi.

Yamal trifft sehenswert zum Ausgleich für Barcelona 05.11.2025

Samardzic segna in modo fantastico... dopo il fallo di mano del compagno di squadra

Lazar Samardzic segna un gol da sogno al 90° minuto per dare all'Atalanta la vittoria sull'Olympique Marsiglia. Ma c'era qualcosa che non andava.

Prima del contropiede, Ederson dell'Atalanta gestisce il pallone nella propria area di rigore. Il VAR interviene, ma non vede nulla di irregolare, con grande disappunto della squadra francese.

Il VAR «impedisce» al Brugge di vincere

Il Brugge ha dato filo da torcere al Barcellona e avrebbe potuto uscire dal campo da vincitore. Ma avrebbe potuto, perché il gol di Romeo Vermant per il 4-3 è stato annullato dal VAR.

Il belga aveva rubato la palla al portiere del Barça Wojciech Szczęsny con un fallo.