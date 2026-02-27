Divieto di discoteca, controlli notturni e sostegno incondizionato: Ciriaco Sforza racconta a blue Sport come suo padre Fortunato, con mano ferma e grande cuore, lo ha aiutato a diventare un calciatore professionista.

Hai fretta? blue News riassume per te Ciriaco Sforza racconta il ruolo decisivo del padre Fortunato nella sua carriera.

Emigrato dall’Italia, il padre gli trasmise presto la passione per il calcio.

Quando Sforza entrò nel Grasshopper, lo accompagnava agli allenamenti nonostante il lavoro da imbianchino.

Da adolescente, però, Ciriaco dovette accettare regole severe, compresi i controlli notturni.

Col tempo ha capito che quella disciplina lo aveva aiutato a diventare professionista.

Ciriaco «Ciri» Sforza il calcio lo ha respirato fin da bambino. Suo padre Fortunato, emigrato dall’Italia in Svizzera, gli ha trasmesso presto la passione per il pallone.

Quando, a 16 anni, Ciri passò al settore giovanile del Grasshopper e riuscì rapidamente ad affacciarsi alla prima squadra, il padre lo accompagnava regolarmente agli allenamenti.

Per poterselo permettere, faceva dei turni più lunghi nel suo lavoro di imbianchino.

Impegnarsi per ripagarlo

Sforza assicura però di non aver mai vissuto quella situazione come una pressione: «Volevo semplicemente restituire qualcosa a mio padre e a tutta la famiglia, perché per noi meridionali funziona così».

Per lui, spiega, era qualcosa di positivo. «Da noi il calcio era al primo posto. Io davo il massimo, così anche lui era orgoglioso. E questo faceva bene a me e a tutti noi», racconta.

Lo stesso, aggiunge, cerca di farlo oggi per sua moglie, i figli, i fratelli, la madre e tutte le persone a cui vuole bene.

In casa Sforza, però, le regole imposte da papà Fortunato erano piuttosto severe. E durante l’adolescenza non mancarono i conflitti. Quando Ciri, a 16 anni, diventò professionista al Grasshopper, voleva uscire come i suoi coetanei e rimanere sveglio fino a tardi.

Ma non aveva fatto i conti con Sforza senior.

Raccattato in discoteca

«Quando ci ho provato un paio di volte, papà veniva a controllare», racconta Sforza.

Il padre arrivava perfino a seguirlo in auto. «Sì, ogni tanto succedeva», ammette Ciri, prima di aggiungere: «Lui sentiva semplicemente che dentro di me c’era qualcosa che poteva essere sviluppato».

Il risultato era chiaro: se necessario, papà Fortunato andava a prenderlo personalmente in discoteca. «Di certo non era piacevole», sottolinea Ciri. «All’improvviso arrivava tuo padre e ti riportava a casa».

La frustrazione per quella misura impopolare, però, passava in fretta. «Arrivò presto il momento in cui dovetti ammettere: 'Sì, ha ragione'», racconta Sforza. In fondo, dice, aveva scelto quella strada e doveva portarla fino in fondo.

I genitori seguivano ogni partita, ma in modo diverso

Quando Ciri diventò davvero un calciatore professionista, papà Fortunato non si perse quasi nessuna partita. Naturalmente, Sforza senior seguì anche il Mondiale del 1994.

Diverso, invece, il caso della madre. «Mia mamma preferiva guardare le partite a casa, davanti alla televisione: allo stadio non la portavi», sorride Ciri.

Il motivo era semplice. «Faceva fatica all’idea che suo figlio potesse farsi male, o che potesse succedere qualcosa senza che lei potesse intervenire», spiega oggi il 56enne.

Poi precisa: «Ma davanti alla TV non si è persa nemmeno una partita».

L'intervista a Ciriaco Sforza, in tedesco: