Erling Haaland KEYSTONE

In piena lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League, il Manchester City dovrà fare a meno di Erling Haaland per 5-7 settimane.

SwissTXT Swisstxt

Il 24enne norvegese si è infatti infortunato alla caviglia sinistra a seguito di uno scontro con un giocatore del Bournemouth nei quarti di finale di FA Cup giocati la scorsa domenica.