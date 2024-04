Akanji KEY

Il 25 maggio il Manchester City cercherà di conquistare la seconda FA Cup consecutiva.

Swisstxt

La squadra di Guardiola si è qualificata per la finale battendo per 1-0 il Chelsea, condannato da un autogol di Cucurella. Akanji e compagni nell'atto conclusivo sfideranno la vincente della 2a semifinale in programma domenica tra i cugini dello United o il sorprendente Coventry (Championship).

Swisstxt