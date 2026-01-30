  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Champions League Sorteggiati i playoff: ecco tutti gli accoppiamenti

Swisstxt

30.1.2026 - 12:36

Sono noti gli accoppiamenti per i playoff di Champions League.
Sono noti gli accoppiamenti per i playoff di Champions League.
Keystone

Sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti dei playoff di Champions League: Inter contro Bodo/Glimt, Juventus con il Galatasaray e Atalanta opposta al Borussia Dortmund.

SwissTXT

30.01.2026, 12:36

30.01.2026, 12:57

L’urna di Nyon ha selezionato gli accoppiamenti per il playoff di Champions League (17/18 febbraio e 24/25 febbraio).

Per l'Inter, finalista lo scorso anno, l’avversaria sarà il Bodo/Glimt. Alla Juventus è invece toccato il Galatasaray affrontato già 6 volte in passato (1 vittoria italiana, 2 turche e 3 pareggi), mentre l'Atalanta sfiderà il Borussia Dortmund. Tutte le italiane giocheranno il ritorno in casa.

Per i campioni in carica del PSG c’è il derby di Ligue 1 con il Monaco, mentre a spiccare tra gli otto accoppiamenti è indubbiamente la rivincita tra Real Madrid e Benfica.

I più letti

A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi
Sepp Blatter spara a zero anche su Infantino: «È un apostolo di Trump»
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Trump attacca un collega di partito e riceve un'inaspettata e tagliente risposta
Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema

Video correlati

Panathinaikos – Roma 1:1

Panathinaikos – Roma 1:1

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

30.01.2026

Stoccarda – Young Boys 3:2

Stoccarda – Young Boys 3:2

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Panathinaikos – Roma 1:1

Panathinaikos – Roma 1:1

Stoccarda – Young Boys 3:2

Stoccarda – Young Boys 3:2

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

Più video

Altre notizie

La filippica continua. Sepp Blatter spara a zero anche su Infantino: «È un apostolo di Trump»

La filippica continuaSepp Blatter spara a zero anche su Infantino: «È un apostolo di Trump»

Fuori dall'Europa, per demerito. Gygax e Lang sono irritati per il gol subito dal Basilea contro il Plzen: «Sembra quasi comico»

Fuori dall'Europa, per demeritoGygax e Lang sono irritati per il gol subito dal Basilea contro il Plzen: «Sembra quasi comico»

Gli USA non sono sicuri per i tifosi?. Sepp Blatter sostiene il boicottaggio dei Mondiali di calcio

Gli USA non sono sicuri per i tifosi?Sepp Blatter sostiene il boicottaggio dei Mondiali di calcio