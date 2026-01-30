Sono noti gli accoppiamenti per i playoff di Champions League. Keystone

Sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti dei playoff di Champions League: Inter contro Bodo/Glimt, Juventus con il Galatasaray e Atalanta opposta al Borussia Dortmund.

L’urna di Nyon ha selezionato gli accoppiamenti per il playoff di Champions League (17/18 febbraio e 24/25 febbraio).

Per l'Inter, finalista lo scorso anno, l’avversaria sarà il Bodo/Glimt. Alla Juventus è invece toccato il Galatasaray affrontato già 6 volte in passato (1 vittoria italiana, 2 turche e 3 pareggi), mentre l'Atalanta sfiderà il Borussia Dortmund. Tutte le italiane giocheranno il ritorno in casa.

Per i campioni in carica del PSG c’è il derby di Ligue 1 con il Monaco, mentre a spiccare tra gli otto accoppiamenti è indubbiamente la rivincita tra Real Madrid e Benfica.