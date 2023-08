La gioia dopo la qualificazione KEY

Lo Young Boys sarà inserito in quarta fascia nei sorteggi della fase a gironi di Champions League, che avranno luogo giovedì alle 18h00 a Monte Carlo.

A far scivolare i bernesi nel gruppo delle squadre peggio piazzate è stata l'eliminazione dei polacchi del Rakow, estromessi dai danesi del Copenaghen, ai quali è bastato pareggiare 1-1 in casa nel ritorno dei playoff dopo essersi imposti 1-0 all'andata. Qualificati anche il PSV, impostosi 5-1 sui Rangers dopo il 2-2 di sette giorni fa, e l'Anversa, il quale, già vittorioso 1-0 in Belgio, ha battuto l'AEK anche ad Atene, stavolta 2-1.

Swisstxt