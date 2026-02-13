L'Italia riparte da un volto già noto. Roberto Mancini torna sulla panchina della Nazionale di calcio dopo tre anni dall'addio che aveva fatto tanto discutere, mentre Claudio Ranieri è il favorito per completare il nuovo corso federale come direttore tecnico.

Hai fretta? blue News riassume per te Roberto Mancini è stato nominato nuovo commissario tecnico dell'Italia e guiderà nuovamente la Nazionale dopo il suo addio del 2023.

Claudio Ranieri è il principale candidato al ruolo di direttore tecnico, mentre Giorgio Chiellini ha escluso un suo approdo in Figc.

La scelta di Mancini è arrivata dopo il fallimento della pista Andrea Pirlo e al termine del duello con Antonio Conte per la panchina azzurra. Riepilogo creato con

La Nazionale italiana di calcio volta pagina e affida nuovamente la panchina a Roberto Mancini.

Come riferito, fra gli altri, da «La Gazzetta dello Sport», l'annuncio è arrivato dal presidente della Figc Giovanni Malagò durante il Consiglio federale, mettendo fine a settimane di incertezza sulla successione.

Accanto al nuovo commissario tecnico potrebbe arrivare anche Claudio Ranieri, indicato come principale candidato per il ruolo di direttore tecnico rimasto vacante dopo l'uscita di Paolo Maldini.

La federazione sta ora lavorando per completare il nuovo assetto dell'area tecnica. Dopo il burrascoso addio di Maldini, maturato lunedì in seguito al caso legato ad Andrea Pirlo, il nome di Ranieri è quello che raccoglie i maggiori consensi per assumere la direzione tecnica.

Chiellini resta alla Juventus

Tra i profili accostati alla posizione figurava anche Giorgio Chiellini, che però ha escluso qualsiasi cambiamento. L'ex capitano azzurro ha ribadito di voler proseguire la propria esperienza alla Juventus.

«Ci tenevo solo a precisare rispetto a quanto emerso su alcuni media che sono felice del mio ruolo nella Juve e voglio essere di supporto a Carnevali», ha dichiarato.

La scelta dopo il caso Pirlo

Il ritorno di Mancini si è concretizzato solo dopo il fallimento della trattativa con Andrea Pirlo. L'ex centrocampista sembrava destinato alla panchina azzurra, ma la vicenda legata al suo sponsor russo ha bloccato l'operazione.

A quel punto la corsa si è ristretta principalmente a due candidati: Mancini e Antonio Conte, sostenuto da una parte della Lega di Serie A. Alla fine ha prevalso la linea del presidente Malagò, da sempre favorevole al ritorno dell'ex ct campione europeo.

Il precedente addio continua a far discutere

La scelta di riportare Mancini sulla panchina azzurra non convince però tutti. A pesare è soprattutto il modo in cui si concluse la sua precedente esperienza nell'agosto 2023, quando lasciò improvvisamente la Nazionale per accettare la ricca offerta dell'Arabia Saudita.

All'epoca definì quella decisione una «scelta personale», salvo poi ammettere in seguito di essersene pentito. Dopo il suo addio, l'Italia ha affidato la squadra prima a Luciano Spalletti e successivamente a Gennaro Gattuso, senza però riuscire a centrare il ritorno ai Mondiali.