La FIFA ha pubblicato l’ultimo aggiornamento per il 2024 della sua classifica per nazioni, e la Svizzera è scivolata in giù di altre tre posizioni per attestarsi al 20o rango.

Per i rossocrociati si tratta del peggior piazzamento degli ultimi 12 anni, visto che l’ultima volta che era messa peggio (23a) risale all’agosto 2012.

In vetta alla graduatoria resta invece immutato il top 5, con l’Argentina che precede Francia, Spagna, Inghilterra e Brasile.

