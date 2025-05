Il Tottenham potrebbe comunque arrivare alla prossima Champions League attraverso un percorso circolare Keystone

L'Europa League si avvia verso una finale tutta inglese tra Manchester United e Tottenham Hotspur. In Conference, il Chelsea è in procinto di raggiungere la partita finale. Stasera tutti i match in diretta su blue Sport.

Keystone-SDA SDA

In finale di Champions League c'è un'italiana, l'Inter e una francese, il Paris Saint-Germain.

Ecco invece la situazione in Europa League e Conference League prima delle ultime gare di semifinale, che si giocheranno tutte stasera.

Il Manchester United affronta la semifinale di ritorno contro l'Athletic Bilbao all'Old Trafford con un comodo vantaggio di 3-0. Il Tottenham Hotspur difende invece la vittoria per 3-1 in casa contro la squadra sorpresa del Bodö/Glimt. I due club inglesi cercano di concludere nel modo migliore una stagione disastrosa.

Bodö molto forte in casa

Ma gli Spurs dovranno stare in guardia quando si recheranno a nord del Circolo Polare Artico. In questa stagione il Bodö ha già battuto Porto, Besiktas Istanbul, Maccabi Tel Aviv, Twente Enschede, Olympiakos Pireo e Lazio sull'erba artificiale dello stadio Aspmyra, che ha una capienza di 8'000 posti.

La squadra della piccola città norvegese, che conta meno di 50'000 abitanti, è diventata così il primo club del Paese a raggiungere una semifinale di Europa League.

«È chiaro che dovremo esibirci al massimo livello», afferma il capitano Ulrik Saltnes, sperando che la storia di successo non sia ancora finita.

La Champions League si avvicina

Per il Tottenham, che è solo 16esimo in Premier League, e per il Manchester United (15esimo), c'è ancora la possibilità di ottenere un biglietto per la Champions League della prossima stagione con un trionfo nella seconda competizione più importante europea. La finale si svolgerà il 21 maggio a Bilbao.

Conference League

Un altro club inglese è ancora in corsa per il titolo nella Conference League. Dopo la vittoria per 4-1 in trasferta sul Djurgarden Stockholm, il Chelsea difficilmente potrà negarsi un posto in finale il 28 maggio a Breslavia, in Polonia.

Nella seconda semifinale, la Fiorentina cercherà di rimediare alla sconfitta patita per 2-1 contro il Betis Siviglia di una settimana fa.

Tutte le partite sono visibili su Blue Sport, con calcio d'inizio alle 21:00. Sul nostro sito web potrete seguire la gara della Fiorentina contro il Betis Siviglia con video e commenti in tempo reale.