Il FIFA Club World Cup Trophy è presentato al presidente degli Stati Uniti d'America Donald J Trump il 7 marzo 2025. Il Paese nordamericano ospiterà la 21esima edizione del Mondiale di calcio per club. KEYSTONE

Manchester City e Real potrebbero guadagnare fino a 110 milioni di franchi di montepremi partecipando alla Coppa del Mondo per Club di quest'anno, un evento che promette ricompense significative, soprattutto per le squadre europee.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Il Mondiale per club si svolgerà negli Stati Uniti, dal 15 giugno al 13 luglio.

Nel suo formato allargato, per la 21esima edizione, vi partecipano 32 squadre.

Sarà rappresentata ogni federazione, con l'Europa a fare la parte del leone, con 12 squadre, mentre l'Oceania avrà un solo club.

I 32 club si spartiranno un montepremi da 890 milioni di franchi. I top team europei riceveranno molto di più, anche grazie alle negoziazioni avute con la FIFA.

City, Real, Chelsea e Bayern potrebbero intascare fino a 110 milioni di franchi. Il più grande montepremi mai assegnato nel calcio di club in un formato di sette partite. Mostra di più

Come riportato da «bbc.com», Manchester City e Chelsea potrebbero ottenere fino a 110 milioni di franchi di montepremi partecipando - e vincendo - alla Coppa del Mondo per Club di quest'anno.

Il fondo complessivo del premio, distribuito tra tutte le 32 squadre in base a diversi fattori, sarà di circa 890 milioni di franchi svizzeri, con 460 milioni divisi tra tutti i club partecipanti e i restanti 430 assegnati in base alle prestazioni.

Gli europei guadagneranno di più

Il denaro assegnato per la partecipazione è ponderato da una classifica basata su criteri sportivi e commerciali, il che significa che i club europei guadagneranno di più per la partecipazione rispetto alle squadre di altri continenti.

La squadra europea con il punteggio più alto secondo le metriche della FIFA riceverà circa 33 milioni solo per parteciparvi e potrebbe assicurarsi il massimo premio disponibile di circa 110 milioni vincendo tutte le partite della fase a gironi e poi, infine, il torneo.

Di conseguenza, Manchester City, Chelsea e Real Madrid, club che si sono qualificati grazie alle loro vittorie in Champions League, potrebbero guadagnare il più grande montepremi mai assegnato nel calcio di club in un formato di sette partite.

Dal 15 giugno al 13 luglio

La Coppa del Mondo per Club ampliata, a 32 squadre, si svolgerà negli Stati Uniti a partire dal 15 giugno fino al 13 luglio.

«Il modello di distribuzione della FIFA Club World Cup riflette l'apice del calcio di club», ha dichiarato il presidente della Federazione internazionale di calcio Gianni Infantino.

Rappresentate tutte le federazioni, ma l'Europa vale di più

Parteciperanno squadre di ciascuna delle sei confederazioni calcistiche internazionali: Asia (AFC), Africa (CAF), Nord e Centro America (CONCACAF), Sud America (CONMEBOL), Oceania (OFC) ed Europa (UEFA).

Ci sono 12 posti disponibili per le squadre europee, il numero più alto tra tutte le confederazioni, e questi sono decisi dalle prestazioni dei club in Champions League negli ultimi quattro anni.

Il successo di questo torneo, che finora ha avuto poca risonanza nel panorama calcistico globale, dipende in gran parte da club come Chelsea, Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco.

Oltre a questi quattro dall'Europa, in ordine di classifica FIFA, giungeranno anche il Paris Saint-Germain, l'Inter, il Porto, il Benfica, il Borussia Dortmund, la Juventus, l'Atlético Madrid e il Red Bull Salisburgo.

Manchester City, campione in carica. Keystone

Sostanziali differenze

Tuttavia, non tutti i club sono uguali. I club europei più piccoli che si sono qualificati, come il Salisburgo e i club sudamericani come Boca Juniors, River Plate e Flamengo riceveranno «solo» circa 17 milioni se si qualificano dalla fase a gironi, contro i 40 circa del City, per esempio.

Le squadre del Nord America, Asia, Africa e Oceania, di cui l'Auckland City è l'unico club, riceveranno ancora meno.

Troppo calcio giocato, più visibilità e conflitti di visioni

I club più grandi sostengono di essere già sotto pressione in termini di calendario calcistico e perderanno entrate pre stagionali, ma questo torneo sembra comunque essere molto vantaggioso per coloro che vi partecipano.

La FIFA ha affermato che questo torneo aiuterà a far crescere il gioco oltre l'Europa e a distribuire denaro ai club al di fuori dell'élite tradizionale.

Tuttavia, proprio questa élite ha sfruttato la propria importanza nelle negoziazioni per ottenere una quota maggiore del fondo totale del premio. Entrate che sono paragonabili a quelle ottenute partecipando alla Champions League.

