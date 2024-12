Gianni Infantino soddisfatto KEYSTONE

La FIFA ha assegnato l’organizzazione dei Mondiali del 2030 a tre Paesi (Portogallo, Spagna e Marocco, con Argentina, Uruguay e Paraguay che ospiteranno tre partite per celebrare il centenario dalla prima edizione) e quelli del 2034 all'Arabia Saudita.

Swisstxt

Così facendo la Federazione internazionale è riuscita a mantenere, anche se non è obbligata a farlo, la rotazione tra i continenti. Il torneo iridato del 2026 avrà infatti luogo in Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico) e l’Oceania, al quale sarebbe dovuto toccare quello del 2034, non aveva candidati.