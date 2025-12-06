La nazionale giocherà sempre in prima serata. Keystone

La Svizzera conosce ora il suo percorso ai Mondiali 2026: debutto a San Francisco contro il Qatar, poi Los Angeles e chiusura a Vancouver contro il Canada.

SwissTXT Swisstxt

Due partite in California e una a Vancouver. A 24 ore dal sorteggio dei gironi, la FIFA ha ufficializzato date, orari e sedi delle partite dei Mondiali 2026 che si svolgeranno in USA, Messico e Canada.

I rossocrociati debutteranno il 13 giugno alle 21h00 (ora svizzera) a Santa Clara (San Francisco) contro il Qatar.

Cinque giorni dopo, ovvero il 18 giugno (sempre alle 21h00), gli elvetici si sposteranno a Los Angeles per affrontare la vincente del Playoff A (Italia, Irlanda del Nord, Galles o Bosnia).

Mercoledì 24 (alle 21h00) a Vancouver ci sarà il match col Canada.