  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Città e orari definiti Mondiali 2026: ecco il calendario della Svizzera tra California e Canada

Swisstxt

6.12.2025 - 18:48

La nazionale giocherà sempre in prima serata.
La nazionale giocherà sempre in prima serata.
Keystone

La Svizzera conosce ora il suo percorso ai Mondiali 2026: debutto a San Francisco contro il Qatar, poi Los Angeles e chiusura a Vancouver contro il Canada.

SwissTXT

06.12.2025, 18:48

06.12.2025, 21:00

Due partite in California e una a Vancouver. A 24 ore dal sorteggio dei gironi, la FIFA ha ufficializzato date, orari e sedi delle partite dei Mondiali 2026 che si svolgeranno in USA, Messico e Canada.

Definiti i Gironi. Sfida con l'Italia possibile: ecco le avversarie della Svizzera ai Mondiali 2026

Definiti i GironiSfida con l'Italia possibile: ecco le avversarie della Svizzera ai Mondiali 2026

I rossocrociati debutteranno il 13 giugno alle 21h00 (ora svizzera) a Santa Clara (San Francisco) contro il Qatar.

Cinque giorni dopo, ovvero il 18 giugno (sempre alle 21h00), gli elvetici si sposteranno a Los Angeles per affrontare la vincente del Playoff A (Italia, Irlanda del Nord, Galles o Bosnia).

Mercoledì 24 (alle 21h00) a Vancouver ci sarà il match col Canada.

Sorteggio fortunato per la Nati. Streller: «Chi non batte il Qatar non merita di arrivare alla fase a eliminazione diretta»

Sorteggio fortunato per la NatiStreller: «Chi non batte il Qatar non merita di arrivare alla fase a eliminazione diretta»

I più letti

Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
POTS, frattura e rischio demenza: i segnali che preoccupano il futuro di Roman Josi
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Aurora compie 29 anni: gli auguri di mamma Michelle con le foto d'infanzia

Altre notizie

Serie A. Inter in vetta per una notte

Serie AInter in vetta per una notte

Super League. Col Lucerna il Thun torna al successo

Super LeagueCol Lucerna il Thun torna al successo

Challenge League. Il Bellinzona ritrova la vittoria, 2-0 allo Stade Nyonnais

Challenge LeagueIl Bellinzona ritrova la vittoria, 2-0 allo Stade Nyonnais

Bundesliga. Manzambi illude il Friburgo, Bayern travolgente con Kane

BundesligaManzambi illude il Friburgo, Bayern travolgente con Kane

Da eroe a zero. Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto

Da eroe a zeroCosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto

Ecco l'intervista. «A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera

Ecco l'intervista«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera

Video correlati

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Challenge League | 16° turno | stagione 25/26

06.12.2025

Betis - Barcelona 3-5

Betis - Barcelona 3-5

LALIGA | 15ème journée | Saison 25/26

06.12.2025

Stade-Lausanne – Rapperswil-Jona 0:2

Stade-Lausanne – Rapperswil-Jona 0:2

Challenge League | 16° turno | stagione 25/26

06.12.2025

Thun – Lucerna 4:1

Thun – Lucerna 4:1

Super League | 16° turno | stagione 25/26

06.12.2025

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Betis - Barcelona 3-5

Betis - Barcelona 3-5

Stade-Lausanne – Rapperswil-Jona 0:2

Stade-Lausanne – Rapperswil-Jona 0:2

Thun – Lucerna 4:1

Thun – Lucerna 4:1

Più video