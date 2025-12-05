Tutto pronto al Kennedy Center KEY

La Svizzera scoprirà stasera in quale gruppo sarà, quali saranno le sue avversarie e in quali città giocherà ai prossimi Mondiali. Alle 18 (ora elvetica) a Washington si terrà infatti il sorteggio della fase a gironi.

SwissTXT Swisstxt

Diciassettesimi nella classifica FIFA, i rossocrociati sono in seconda fascia ed eviteranno quindi squadre come Croazia, Uruguay e Colombia, ad esempio.

Yakin e i suoi uomini potrebbero però doversi confrontare con avversarie di prima fascia quali Argentina, Spagna, Francia e Brasile.

Potrebbe restare anche qualche dubbio, visto che sei posti devono ancora essere assegnati.