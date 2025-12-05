  1. Clienti privati
La Svizzera scoprirà stasera quali saranno le sue avversarie ai Mondiali

Swisstxt

5.12.2025 - 11:11

Tutto pronto al Kennedy Center
Tutto pronto al Kennedy Center
KEY

La Svizzera scoprirà stasera in quale gruppo sarà, quali saranno le sue avversarie e in quali città giocherà ai prossimi Mondiali. Alle 18 (ora elvetica) a Washington si terrà infatti il sorteggio della fase a gironi.

SwissTXT

05.12.2025, 11:11

05.12.2025, 11:21

Diciassettesimi nella classifica FIFA, i rossocrociati sono in seconda fascia ed eviteranno quindi squadre come Croazia, Uruguay e Colombia, ad esempio.

Yakin e i suoi uomini potrebbero però doversi confrontare con avversarie di prima fascia quali Argentina, Spagna, Francia e Brasile.

Potrebbe restare anche qualche dubbio, visto che sei posti devono ancora essere assegnati.

Si terranno venerdì sera. Andrea Bocelli e Robbie Williams tra i protagonisti del sorteggio per i Mondiali 2026

Si terranno venerdì seraAndrea Bocelli e Robbie Williams tra i protagonisti del sorteggio per i Mondiali 2026

