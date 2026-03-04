  1. Clienti privati
Calcio Mondiali, la presenza dell'Iran è in dubbio

Swisstxt

4.3.2026 - 13:10

Trump
Trump

I problemi per gli imminenti Mondiali in Stati Uniti, Messico e Canada aumentano e in particolare la partecipazione della Nazionale dell’Iran è a rischio visti i recenti sviluppi.

SwissTXT

04.03.2026, 13:10

04.03.2026, 13:21

Interrogato a tal proposito, il presidente americano Donald Trump ha affermato: «Non mi interessa se ci sarà o meno. Penso che l’Iran sia un paese gravemente sconfitto, stanno andando a rotoli».

I tre volte campioni d’Asia dovrebbero disputare tre incontri tutti su suolo statunitense (il 15 giugno e il 21 giugno a Los Angeles, mentre il 26 giugno a Seattle).

