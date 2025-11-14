  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio La Svizzera U17 passa agli ottavi dei Mondiali in Qatar

Swisstxt

14.11.2025 - 15:57

Comodi
Comodi

Continuano a sognare i giovani rossocrociati ai Mondiali U17 in Qatar.

SwissTXT

14.11.2025, 15:57

14.11.2025, 16:02

La Svizzera si è infatti issata agli ottavi di finale dopo aver eliminato l’Egitto col punteggio di 3-1. In controllo sin dalle prime battute, gli elvetici hanno trovato il vantaggio al 16’ con Scherrer, ben assistito da Llukes.

Dopo qualche incursione egiziana, il raddoppio è arrivato con Bruchez al 39’. Nella ripresa Stiel fatto 3-0 al 58’, prima del gol egiziano al 90'. Nel turno seguente gli elvetici sfideranno una tra Irlanda e Canada con l'obiettivo di arrivare tra le migliori otto del torneo.

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
Trovato un accordo sui dazi tra gli USA e la Svizzera
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
Dakota e Elle Fanning diventano sorelle anche sullo schermo: «Siamo nervose ma entusiaste»
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin

Video correlati

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Più video

Altre notizie

Ecco chi era l'aggressore. Lancio di uova contro Luis Rubiales, lo spagnolo si scaglia contro l'aggressore

Ecco chi era l'aggressoreLancio di uova contro Luis Rubiales, lo spagnolo si scaglia contro l'aggressore

L'assistente della Nati. Ecco perché Davide Callà è molto più che un semplice braccio destro per Murat Yakin

L'assistente della NatiEcco perché Davide Callà è molto più che un semplice braccio destro per Murat Yakin

Calcio. La Francia va ai Mondiali 2026

CalcioLa Francia va ai Mondiali 2026