Continuano a sognare i giovani rossocrociati ai Mondiali U17 in Qatar.
La Svizzera si è infatti issata agli ottavi di finale dopo aver eliminato l’Egitto col punteggio di 3-1. In controllo sin dalle prime battute, gli elvetici hanno trovato il vantaggio al 16’ con Scherrer, ben assistito da Llukes.
Dopo qualche incursione egiziana, il raddoppio è arrivato con Bruchez al 39’. Nella ripresa Stiel fatto 3-0 al 58’, prima del gol egiziano al 90'. Nel turno seguente gli elvetici sfideranno una tra Irlanda e Canada con l'obiettivo di arrivare tra le migliori otto del torneo.