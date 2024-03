Eray Coemert Keystone

ultima partita prima della pausa per le Nazionali, Eray Coemert ha trovato la seconda rete in Ligue 1 con la maglia del Nantes.

Nell’ Il centrale elvetico non è però riuscito ad evitare la terza sconfitta consecutiva dei suoi in campionato, questa volta per 3-1 in casa contro lo Strasburgo.

Swisstxt