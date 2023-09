Ebrima Colley (a sinistra) con la maglia del Fatih Karagumruk SK IMAGO/Seskim Photo

Dopo aver visto partire Fabian Rieder in direzione della Bretagna, l'YB ha deciso di rinforzare il suo attacco con un nazionale gambiano.

Ebrima Colley è infatti arrivato a Berna in prestito dall'Atalanta per un anno con opzione d'acquisto. «Giocatore versatile e veloce, può essere utilizzato in quasi tutte le posizioni offensive e affermarsi grazie alla sua velocità e alla sua tecnica», ha dichiarato il direttore sportivo giallonero Von Bergen.

Swisstxt