Collina difende la decisione del VAR.
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La rete del possibile 2-1 della Germania contro il Paraguay continua a far discutere. Dopo le polemiche seguite all'eliminazione dei tedeschi, il responsabile degli arbitri della FIFA Pierluigi Collina prende posizione e difende la decisione del VAR.
Il gol di Jonathan Tah, annullato nei tempi supplementari dei sedicesimi di finale dei Mondiali contro il Paraguay, era da annullare. Ne è convinto il responsabile degli arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, che in un contributo pubblicato dalla Federazione internazionale ha spiegato il principio alla base di decisioni come quella che ha fatto infuriare la Germania.
«Allenatori e giocatori erano stati informati. Per questo motivo non dovrebbe sorprendere che gli arbitri sanzionino questo tipo di infrazioni», ha dichiarato l'ex arbitro italiano.
Pur senza citare direttamente Waldemar Anton, Collina conclude il suo intervento proprio con una grande immagine dell'azione incriminata, nella quale il contatto tra il difensore tedesco e il portiere del Paraguay viene evidenziato graficamente.
Secondo Collina, agli arbitri era stato raccomandato di prestare particolare attenzione ad alcune situazioni legate agli accorgimenti tattici adottati da determinate squadre.
«Un esempio è quando un giocatore in attacco cerca di impedire a un difensore di muoversi», spiega.
Collina precisa che occupare o mantenere semplicemente una posizione non costituisce di per sé un fallo. Diverso è il caso in cui un attaccante non mostri alcun interesse per il pallone e si muova, anche solo leggermente, con il chiaro intento di ostacolare la corsa di un avversario e impedirgli di difendere.
«In questi casi gli arbitri e, se necessario, anche il VAR devono analizzare attentamente la situazione e intervenire», sottolinea.
Secondo il capo degli arbitri della FIFA, il principio vale in particolare quando questo comportamento tattico ha l'obiettivo di impedire al portiere avversario di difendere efficacemente la porta.