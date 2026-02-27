Strascichi post Germania-Paraguay Collina risponde per le rime di tedeschi: «Ecco perché il gol era da annullare»

Hai fretta? blue News riassume per te Il responsabile degli arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, ritiene corretto l'annullamento del gol di Jonathan Tah contro il Paraguay.

Secondo Collina, arbitri e VAR devono intervenire quando un attaccante ostacola deliberatamente un avversario, in particolare il portiere.

La FIFA sottolinea che allenatori e giocatori erano già stati informati di questa interpretazione del regolamento prima dei Mondiali.

Il gol di Jonathan Tah, annullato nei tempi supplementari dei sedicesimi di finale dei Mondiali contro il Paraguay, era da annullare. Ne è convinto il responsabile degli arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, che in un contributo pubblicato dalla Federazione internazionale ha spiegato il principio alla base di decisioni come quella che ha fatto infuriare la Germania.

«Allenatori e giocatori erano stati informati. Per questo motivo non dovrebbe sorprendere che gli arbitri sanzionino questo tipo di infrazioni», ha dichiarato l'ex arbitro italiano.

Pur senza citare direttamente Waldemar Anton, Collina conclude il suo intervento proprio con una grande immagine dell'azione incriminata, nella quale il contatto tra il difensore tedesco e il portiere del Paraguay viene evidenziato graficamente.

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«Gli arbitri devono intervenire»

Secondo Collina, agli arbitri era stato raccomandato di prestare particolare attenzione ad alcune situazioni legate agli accorgimenti tattici adottati da determinate squadre.

«Un esempio è quando un giocatore in attacco cerca di impedire a un difensore di muoversi», spiega.

Collina precisa che occupare o mantenere semplicemente una posizione non costituisce di per sé un fallo. Diverso è il caso in cui un attaccante non mostri alcun interesse per il pallone e si muova, anche solo leggermente, con il chiaro intento di ostacolare la corsa di un avversario e impedirgli di difendere.

«In questi casi gli arbitri e, se necessario, anche il VAR devono analizzare attentamente la situazione e intervenire», sottolinea.

Secondo il capo degli arbitri della FIFA, il principio vale in particolare quando questo comportamento tattico ha l'obiettivo di impedire al portiere avversario di difendere efficacemente la porta.