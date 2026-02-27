Grazie a una prestazione decisamente più convincente rispetto a quella fornita all’esordio contro l’Uzbekistan, la Colombia è riuscita a battere l’ I sudamericani hanno dominato la sfida contro una delle sorprese del Mondiale nordamericano, ma hanno faticato a trovare il modo di superare un grande Mpasi, autore nei primi 16' di quattro interventi decisivi. Nella ripresa i Cafeteros hanno continuato ad insistere trovando il colpo del ko con Munoz al 76'.