Josko Gvardiol si accasa al Manchester City per 90 milioni di euro, diventando così il difensore più pagato della storia del calcio.

Cresciuto nella Dinamo Zagabria e approdato nel 2021 al Lipsia, il centrale croato andrà a rimpolpare la retroguardia del City che tra le sue file conta pure Manuel Akanji. -Rasmus Hojlund è un nuovo giocatore del Manchester United. Il giovane attaccante danese è approdato in Premier League per la cifra di almeno 75 milioni di euro dopo una sola stagione con la maglia dell'Atalanta, con cui ha messo a referto 9 gol in 32 apparizioni in Serie A.

