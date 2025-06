Kevin de Bruyne Keystone

Come confermato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, De Bruyne sarà un nuovo giocatore del Napoli.

Swisstxt

Il belga ha firmato un contratto di due anni e va così a comporre un centrocampo di grande spessore insieme a McTominay.

Vicino anche l'accordo tra gli stessi azzurri e il Milan per Musah. Il sostituto di De Bruyne al Manchester City sarà invece Cherki, in provenienza dal Lione e che potrà essere schierato già al Mondiale per club.

Sulle orme del fratello Jobe Bellingham, che giocherà nel Borussia Dortmund. Cambio di casacca anche per Baturina (Como) e Sané (Galatasaray).