Como spazza il Sassuolo Imago

Nessun problema per il Como in Coppa Italia.

SwissTXT Swisstxt

I lariani si sono sbarazzati con un netto 3-0 del Sassuolo, qualificandosi per gli ottavi di finale dove incontreranno la Fiorentina. Passa il turno anche il Parma, impostosi 4-3 ai rigori (2-2 al 90') sullo Spezia. Nella vittoria degli emiliani, che al prossimo turno affronteranno il Bologna, ad aprire le marcature è stato il 19enne lucernese Sascha Britschgi al suo primo gol in maglia gialloblù. Al prossimo turno per l'Inter ci sarà invece il Venezia, vittorioso 5-4 (0-0 al 90') sul Verona dopo i tiri dal dischetto.