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Como e Roma giocheranno la Champions League con Inter e Napoli.

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I lariani hanno battuto 4-1 la Cremonese, togliendo il posto al Milan, sconfitto 1-2 dal Cagliari. I giallorossi hanno vinto 2-0 a Verona. I grigiorossi di Giampaolo retrocedono in Serie B. I rossoneri disputeranno l'Europa League con la Juventus, che ha chiuso con un 2-2 nel derby di Torino posticipato di 45' per problemi di ordine pubblico. Antonio Conte dal canto suo ha annunciato di lasciare il Napoli dopo la vittoria 1-0 sull'Udinese e il 2o posto. «Non sono riuscito a compattare l'ambiente», ha dichiarato.