Tre partite, zero minuti in campo. Eppure Noah Okafor si era presentato ai Mondiali con grande fiducia dopo il chiarimento con Murat Yakin e forte degli otto gol segnati in Premier League. Una gestione rischiosa da parte del commissario tecnico, secondo Michael Wegmann, caporedattore Sport di blue News.

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera ha chiuso il girone al primo posto, ma per Michael Wegmann questo era semplicemente il minimo indispensabile.

Johan Manzambi è una delle grandi rivelazioni del Mondiale, con tre gol e un assist nelle prime tre partite.

Il caso Noah Okafor rischia di riaprirsi: dopo tre incontri non ha ancora giocato un minuto e la gestione di Murat Yakin viene definita rischiosa.

La Svizzera ha centrato il primo obiettivo: qualificarsi ai sedicesimi di finale da prima classificata del girone. Dopo il successo per 2-1 contro il Canada, l'ASF ha persino aperto le porte del ritiro a familiari e amici.

Primo posto, tre partite, sette punti e una differenza reti di 7-3. Da qualche parte bisogna pur iniziare.

Ma non è il momento di fare grandi festeggiamenti. Chi ha dichiarato di voler disputare «i migliori Mondiali di sempre» ha semplicemente fatto il proprio dovere, chiudendo davanti a Qatar, Bosnia-Erzegovina e Canada. Nient'altro, per ora.

Tra le note più positive spicca Johan Manzambi. Il 20enne è finora una delle rivelazioni del torneo, con tre gol e un assist. Solo fuoriclasse del calibro di Messi (5), Haaland (4), Mbappé (4) e Vinicius Junior (4) hanno segnato più di lui.

Il caso Okafor rischia di tornare d'attualità

All'estremo opposto della scala dell'umore c'è invece Noah Okafor. Dopo aver superato l'infortunio e aver chiarito la situazione con Murat Yakin, l'attaccante si era presentato al Mondiale con fiducia, forte anche degli otto gol realizzati in Premier League.

Finora soltanto Xherdan Shaqiri aveva raggiunto una cifra simile nel massimo campionato inglese.

Eppure, dopo tre partite, il basilese non ha ancora giocato nemmeno un minuto. Tra i giocatori di movimento è l'unico, insieme a Cömert e Amenda, a non essere mai stato impiegato.

Contro il Canada, il CT ha preferito inserire negli ultimi minuti Cedric Itten e Christian Fassnacht. «Volevo portare un po' di esperienza», ha spiegato il commissario tecnico.

Considerando i precedenti tra i due - agli Europei del 2024 Okafor non disputò nemmeno un minuto e tra lui e Yakin ci fu anche un litigio - il tecnico sta percorrendo una strada delicata.

Soprattutto, rischia di riaprire una questione che sembrava definitivamente chiusa prima della partenza per gli Stati Uniti.

Per Okafor, vedere entrare un attaccante della seconda Bundesliga come Itten e un giocatore della Super League come Fassnacht al suo posto può essere vissuto come un vero e proprio schiaffo.

Riuscirà a mettere da parte la delusione, continuando a lavorare con il sorriso e la massima intensità in allenamento? Oppure il suo carattere sensibile finirà per risentirne?

Una cosa è certa: servirà un dialogo aperto. Perché una squadra che vuole davvero fare la storia non può permettersi tensioni interne o questioni di ego all'interno dello spogliatoio.