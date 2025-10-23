Shaqiri torna a Lione da avversario. Keystone

Giovedì sera Shaqiri torna al Groupama Stadium di Lione, dove ha giocato 11 partite nella stagione 2021-2022 dopo aver lasciato il Liverpool e prima di volare a Chicago per la parentesi americana.

«Sarà una bolgia. A Lione c'è sempre una grande atmosfera», e il 34enne lo sa bene per esperienza diretta. Il capitano rossoblù è felice di rivedere molti volti conosciuti. «Ho trascorso un bel periodo qui», ricorda.

Tuttavia, non si troverà di fronte ad alcun ex compagno di squadra. Nessuno dei giocatori di allora è ancora sotto contratto. «È cambiato molto», dice Shaqiri in conferenza stampa. «Persino il presidente è cambiato due volte». Il calciatore è anche curioso di vedere come reagiranno i tifosi del Lione: «Spero di essere accolto bene».

La stella del Basilea sottolinea anche la forza del campionato francese. «La Ligue 1 è un campionato molto buono. Per me, ormai è migliore della Bundesliga», afferma l'ex nazionale evetico.

In Europa League, il Lione è in testa con il massimo dei punti dopo le vittorie contro Utrecht (1-0) e Salisburgo (2-0), ma in campionato la squadra dell'allenatore Paulo Fonseca - il portoghese è squalificato fino a fine novembre e dovrà seguire la partita dalla tribuna - ha incassato due sconfitte consecutive.

Con i renani i transalpini cercheranno dunque di rilanciarsi.