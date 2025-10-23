Segui la serata di Europa League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Al 70esimo Shaqiri mette Leroy davanti al portiere! Il francese si fa però ipnotizzare dal portiere avversario.
-
🔄 Al 61esimo sostituzione per i rossoblù
Philip Otele viene richiamato in panchina, al suo posto entra Ibrahim Salah.
-
Al 53esimo si rivedono i renani in attacco! In contropiede Otele mette in mezzo un pallone d'oro, ma la difesa transalpina libera.
-
Al 51esimo Fofana prova a sorprendere Hitz! L'estremo difensore del Basilea risponde presente.
-
Fine del primo tempo
-
Al 26esimo ci provano ancora i renani! Questa volta ad andare alla conclusione è Shaqiri.
-
Al 12esimo il Basilea reagisce! Ajeti colpisce Shaqiri da buonissima posizione e sulla ribattuta Otele manca il bersaglio.
-
Al terzo minuti i padroni di casa passano subito in vantaggio con Tolisso! Rete regalata dai renani.
-
La formazione del Basilea
-
La formazione del Lione
-
Shaqiri: «La Ligue 1 ormai è migliore della Bundesliga»
Giovedì sera Shaqiri torna al Groupama Stadium di Lione, dove ha giocato 11 partite nella stagione 2021-2022 dopo aver lasciato il Liverpool e prima di volare a Chicago per la parentesi americana.
«Sarà una bolgia. A Lione c'è sempre una grande atmosfera», e il 34enne lo sa bene per esperienza diretta. Il capitano rossoblù è felice di rivedere molti volti conosciuti. «Ho trascorso un bel periodo qui», ricorda.
Tuttavia, non si troverà di fronte ad alcun ex compagno di squadra. Nessuno dei giocatori di allora è ancora sotto contratto. «È cambiato molto», dice Shaqiri in conferenza stampa. «Persino il presidente è cambiato due volte». Il calciatore è anche curioso di vedere come reagiranno i tifosi del Lione: «Spero di essere accolto bene».
La stella del Basilea sottolinea anche la forza del campionato francese. «La Ligue 1 è un campionato molto buono. Per me, ormai è migliore della Bundesliga», afferma l'ex nazionale evetico.
In Europa League, il Lione è in testa con il massimo dei punti dopo le vittorie contro Utrecht (1-0) e Salisburgo (2-0), ma in campionato la squadra dell'allenatore Paulo Fonseca - il portoghese è squalificato fino a fine novembre e dovrà seguire la partita dalla tribuna - ha incassato due sconfitte consecutive.
Con i renani i transalpini cercheranno dunque di rilanciarsi.
-
Il Basilea tenta il colpaccio a Lione!
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Il Basilea è impegnato nella terza sfida in Europa. Dopo una vittoria e una sconfitta questa sera Shaqiri e compagni scendono in campo a Lione. Segui il match in diretta.