  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Europa League Magia di Shaqiri per Leroy, ma l'1-1 sfuma clamorosamente!

Redazione blue Sport

23.10.2025

Segui la serata di Europa League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

23.10.2025, 20:24

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Al 70esimo Shaqiri mette Leroy davanti al portiere! Il francese si fa però ipnotizzare dal portiere avversario.

    Leroy spreca una magia di Shaqiri

    Leroy spreca una magia di Shaqiri

    251023_NL_LYO_BAS_FCB_Chance3-ITA.mp4

    23.10.2025

  • 🔄 Al 61esimo sostituzione per i rossoblù

    Otele lascia il posto a Salah.
    Otele lascia il posto a Salah.
    Keystone

    Philip Otele viene richiamato in panchina, al suo posto entra Ibrahim Salah.

  • Al 53esimo si rivedono i renani in attacco! In contropiede Otele mette in mezzo un pallone d'oro, ma la difesa transalpina libera.

    251023_NL_LYO_BAS_Chance_2-ITA.mp4

    251023_NL_LYO_BAS_Chance_2-ITA.mp4

    251023_NL_LYO_BAS_Chance_2-ITA.mp4

    23.10.2025

  • Al 51esimo Fofana prova a sorprendere Hitz! L'estremo difensore del Basilea risponde presente.

    Fofana da lontano

    Fofana da lontano

    251023_NL_LYO_BAS_Chance_FOFANA-ITA.mp4

    23.10.2025

  • Fine del primo tempo

    Albian Ajeti è arrivato vicino al pareggio.
    Albian Ajeti è arrivato vicino al pareggio.
    Keystone

  • Al 26esimo ci provano ancora i renani! Questa volta ad andare alla conclusione è Shaqiri.

    Shaqiri al tiro!

    Shaqiri al tiro!

    23.10.2025

  • Al 12esimo il Basilea reagisce! Ajeti colpisce Shaqiri da buonissima posizione e sulla ribattuta Otele manca il bersaglio.

    Il Basilea reagisce

    Il Basilea reagisce

    251023_NL_LYO_BAS_CHANCE1-ITA.mp4

    23.10.2025

  • Al terzo minuti i padroni di casa passano subito in vantaggio con Tolisso! Rete regalata dai renani.

    Il Basilea si inguaia da solo in avvio

    Il Basilea si inguaia da solo in avvio

    23.10.2025

  • La formazione del Basilea

  • La formazione del Lione

  • Shaqiri: «La Ligue 1 ormai è migliore della Bundesliga»

    Shaqiri torna a Lione da avversario.
    Shaqiri torna a Lione da avversario.
    Keystone

    Giovedì sera Shaqiri torna al Groupama Stadium di Lione, dove ha giocato 11 partite nella stagione 2021-2022 dopo aver lasciato il Liverpool e prima di volare a Chicago per la parentesi americana.

    «Sarà una bolgia. A Lione c'è sempre una grande atmosfera», e il 34enne lo sa bene per esperienza diretta. Il capitano rossoblù è felice di rivedere molti volti conosciuti. «Ho trascorso un bel periodo qui», ricorda.

    Tuttavia, non si troverà di fronte ad alcun ex compagno di squadra. Nessuno dei giocatori di allora è ancora sotto contratto. «È cambiato molto», dice Shaqiri in conferenza stampa. «Persino il presidente è cambiato due volte». Il calciatore è anche curioso di vedere come reagiranno i tifosi del Lione: «Spero di essere accolto bene».

    La stella del Basilea sottolinea anche la forza del campionato francese. «La Ligue 1 è un campionato molto buono. Per me, ormai è migliore della Bundesliga», afferma l'ex nazionale evetico.

    In Europa League, il Lione è in testa con il massimo dei punti dopo le vittorie contro Utrecht (1-0) e Salisburgo (2-0), ma in campionato la squadra dell'allenatore Paulo Fonseca - il portoghese è squalificato fino a fine novembre e dovrà seguire la partita dalla tribuna - ha incassato due sconfitte consecutive.

    Con i renani i transalpini cercheranno dunque di rilanciarsi.

  • Il Basilea tenta il colpaccio a Lione!

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Il Basilea è impegnato nella terza sfida in Europa. Dopo una vittoria e una sconfitta questa sera Shaqiri e compagni scendono in campo a Lione. Segui il match in diretta.

    • Mostra di più

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Il Basilea prova a reagire ma manca ancora una ghiotta occasione per il pareggio.

Altre notizie

Tennis. A Basilea nonostante una buona partita Wawrinka battuto da Ruud

TennisA Basilea nonostante una buona partita Wawrinka battuto da Ruud

«Rendere possibile l'impossibile». Ci sono favole sportive da raccontare, quella del Mjällby le batte tutte

«Rendere possibile l'impossibile»Ci sono favole sportive da raccontare, quella del Mjällby le batte tutte

Ecco i motivi. Doppio arresto dell'FBI in NBA

Ecco i motiviDoppio arresto dell'FBI in NBA

Calcio. Messi giocherà fino al 2028

CalcioMessi giocherà fino al 2028

Ginnastica. Bickel arriva 16esima nella finale di completo a Giacarta

GinnasticaBickel arriva 16esima nella finale di completo a Giacarta

Hockey. L'Ambrì vuole ritrovare serenità in casa contro il Ginevra

HockeyL'Ambrì vuole ritrovare serenità in casa contro il Ginevra

Video

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

23.10.2025

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Sporting – Marsiglia 2:1

Sporting – Marsiglia 2:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Real Madrid – Juventus 1:0

Real Madrid – Juventus 1:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

Il Basilea si inguaia da solo in avvio

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea – Ajax 5:1

Sporting – Marsiglia 2:1

Sporting – Marsiglia 2:1

Real Madrid – Juventus 1:0

Real Madrid – Juventus 1:0

Più video