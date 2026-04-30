La sfida europea del Nottingham Forest parte con l’obiettivo di conquistare il primo trofeo continentale dai tempi in cui Clough guidò la squadra alla conquista di due Coppe dei Campioni consecutive nel 1979 e nel 1980.

La partita si svolge sullo sfondo della lotta per non retrocedere in Premier League che vede coinvolta proprio la squadra di Pereira, dopo una stagione turbolenta, anche se una serie di sei partite senza sconfitte in campionato ha placato i timori.

Vitor Pereira, coach del Nottingham Forest KEYSTONE

«Se vogliamo scrivere il nostro nome nella storia di questo club, dobbiamo arrivare in finale e vincere la finale», ha dichiarato Pereira, il quarto allenatore alla guida del Forest in questa stagione. «Questo è, ovviamente, una fonte di ispirazione per noi. È una grande occasione per andare avanti.»

Sulla panchina dell’Aston Villa siede Unai Emery, colui che ha vinto quattro titoli di Europa League come allenatore. Il club di Birmingham, quinto in Premier League, parte favorito in questa doppia sfida.

«Voglio esserci, divertirci e competere, perché ci piace competere», ha detto ancora Pereira. «Affronterò un allenatore di altissimo livello con la sua squadra, il re dell'Europa League, perché ha vinto quattro trofei. Dobbiamo competere con il vero spirito di un campione».