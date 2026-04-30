Le due squadre di casa vincono le loro relative partite di andata delle semifinali di Europa League. Il Braga mette sotto il Friburgo, il Nottingham Forest batte l'Aston Villa.
I tedeschi sono riusciti a reagire prontamente allo 0-1 subito già all'8° minuto, segnato dal giovane centrocampista del Braga Demir Ege Tiknaz, poco dopo lo scadere del primo quarto d'ora. Vincenzo Grifo ha segnato dopo che un malinteso tra due difensori portoghesi aveva permesso un contropiede del Friburgo.
In seguito, grazie alle prodezze del portiere dei tedeschi Noah Atubolu, - eccellente a intercettare il pallone su calcio di rigore di Salazar - il punteggio è rimasto inalterato fino ai minuti di recupero
Atubolu non ha potuto nulla contro il 2-1 dell'ivoriano Mario Dorgeles che ha così chiuso la sfida a favore dei protoghesi.
Nottingham Forest- Aston Villa 1:0
A sei anni dal trionfo in Coppa dei Campioni contro l'Amburgo, il Nottingham Forest può tornare a sognare un titolo internazionale.
Il club di Premier League, a rischio retrocessione, ha vinto la semifinale di andata di Europa League contro i favoriti rivali di campionato dell'Aston Villa per 1-0 e si presenta con un leggero vantaggio alla partita di ritorno della prossima settimana a Birmingham.
Chris Wood ha segnato il gol della vittoria per il Forest al 71° minuto su calcio di rigore per fallo di mano.
Tutti gli episodi salienti
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90+2°
Goooool Braga!
È Dorgeles a segnare la rete della vittoria per i portoghesi.
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70°
Goool Nottingham!
I padroni di casa passano in vantaggio su calcio di rigore: Wood batte Martinez
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56°
Possibilità da rete per Watkins a Nottingham, ma Ortega ci mette la gamba
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Riprendono le due sfide
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Finiscono qui i primi tempi
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45°
Atubolu para il calcio rigore. Il Braga manca il secondo vantaggio
Placcaggio da parte di Lienhart su Lagerbielke. Dal dischetto Salazar si fa parare il pallone da Atubolu.
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Big save di Martinez, portiere dell'Aston Villa
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16°
Gooool Friburgo
Vincenzo Grifo pareggia per i tedeschi al termine di un contropiede concluso in maniera magistrale.
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11°
Mazambi scarica un tiro che esce di pochissimo
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8°
Goool Braga!
I portoghesi sbloccano la sfida con Tiknaz, che segna una rete di rapina.
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Le formazioni di Nottingham Forest - Aston Villa
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Le formazioni Braga - Friburgo
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Il pre partita di Pereira
La sfida europea del Nottingham Forest parte con l’obiettivo di conquistare il primo trofeo continentale dai tempi in cui Clough guidò la squadra alla conquista di due Coppe dei Campioni consecutive nel 1979 e nel 1980.
La partita si svolge sullo sfondo della lotta per non retrocedere in Premier League che vede coinvolta proprio la squadra di Pereira, dopo una stagione turbolenta, anche se una serie di sei partite senza sconfitte in campionato ha placato i timori.
«Se vogliamo scrivere il nostro nome nella storia di questo club, dobbiamo arrivare in finale e vincere la finale», ha dichiarato Pereira, il quarto allenatore alla guida del Forest in questa stagione. «Questo è, ovviamente, una fonte di ispirazione per noi. È una grande occasione per andare avanti.»
Sulla panchina dell’Aston Villa siede Unai Emery, colui che ha vinto quattro titoli di Europa League come allenatore. Il club di Birmingham, quinto in Premier League, parte favorito in questa doppia sfida.
«Voglio esserci, divertirci e competere, perché ci piace competere», ha detto ancora Pereira. «Affronterò un allenatore di altissimo livello con la sua squadra, il re dell'Europa League, perché ha vinto quattro trofei. Dobbiamo competere con il vero spirito di un campione».
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Ndoye non sarà della partita
Come aveva anticipato il Nottingham Post, Dan Ndoye non hanno partecipato all'ultima sessione di allenamento, allenandosi invece individualmente al coperto. La speranza è di vederlo in campo nella gara di ritorno.
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La stadio di Braga
Lo stadio di Braga ha solo due grandi tribune; dietro una delle due porte si erge un imponente muro di roccia.
L’atmosfera sarà sicuramente particolare come ha affermato l'allenatore del Friburgo Schuster: «È proprio questo il fascino degli stadi che hanno un carattere diverso, un aspetto diverso – sicuramente anche a seconda della loro età».
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Schuester, allenatore del Friburgo
Dopo aver tessuto le lodi dello stadio del Braga - che ricorda quando collezionava le figurine Panini di Euro 2004 -, cosa dice l'allenatore del Friburgo Julian Schuester della sfida che lo attende contro lo Sporting Braga, attualmente quarto in classifica nel campionato portoghese?
«L’importante è non dare a queste partite più importanza di quanta ne abbiano».
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Manzambi, ultime partite con il Freiburg?
Johan Manzambi ha messo a segno un'ottima stagione in Bundesliga: 35 partite giocate e 7 reti segnate.
Va da sè che il Friburgo si sta preparando alla possibile partenza del centrocampista svizzero, per la quale si parla di una cifra di 60 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain, il Bayer Leverkusen e il Napoli sono stati accostati al nazionale svizzero.
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Due inglesi, una portoghese e una tedesca!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. In programma ci sono le due semifinali di andata. Buon divertimento.