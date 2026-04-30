  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Europa League Il Friburgo di Mazambi viene sconfitto a Braga al 92esimo. Il Forest vince il derby inglese

Redazione blue Sport

30.4.2026

Braga – Friburgo 2:1

Braga – Friburgo 2:1

UEFA Europa League | Semifinale di andata | Saison 25/26   

30.04.2026

Le due squadre di casa vincono le loro relative partite di andata delle semifinali di Europa League. Il Braga mette sotto il Friburgo, il Nottingham Forest batte l'Aston Villa. 

Redazione blue Sport

30.04.2026, 20:45

30.04.2026, 23:43

I tedeschi sono riusciti a reagire prontamente allo 0-1 subito già all'8° minuto, segnato dal giovane centrocampista del Braga Demir Ege Tiknaz, poco dopo lo scadere del primo quarto d'ora. Vincenzo Grifo ha segnato dopo che un malinteso tra due difensori portoghesi aveva permesso un contropiede del Friburgo.

In seguito, grazie alle prodezze del portiere dei tedeschi Noah Atubolu, - eccellente a intercettare il pallone su calcio di rigore di Salazar - il punteggio è rimasto inalterato fino ai minuti di recupero

Atubolu non ha potuto nulla contro il 2-1 dell'ivoriano Mario Dorgeles che ha così chiuso la sfida a favore dei protoghesi.

Nottingham Forest- Aston Villa 1:0

A sei anni dal trionfo in Coppa dei Campioni contro l'Amburgo, il Nottingham Forest può tornare a sognare un titolo internazionale.

Il club di Premier League, a rischio retrocessione, ha vinto la semifinale di andata di Europa League contro i favoriti rivali di campionato dell'Aston Villa per 1-0 e si presenta con un leggero vantaggio alla partita di ritorno della prossima settimana a Birmingham.

Chris Wood ha segnato il gol della vittoria per il Forest al 71° minuto su calcio di rigore per fallo di mano.

Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

UEFA Europa League | Semifinale di andata | Saison 25/26

30.04.2026

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Finiscono qui le partite

    Grazie per essere stati con noi e buona notte.

  • 90+2°

    Goooool Braga!

    È Dorgeles a segnare la rete della vittoria per i portoghesi.

    260430_Braga_Freiburg_2_1-ITA.mp4

    260430_Braga_Freiburg_2_1-ITA.mp4

    260430_Braga_Freiburg_2_1-ITA.mp4

    30.04.2026

  • 70°

    Goool Nottingham!

    I padroni di casa passano in vantaggio su calcio di rigore: Wood batte Martinez

    263004_Not_Aston_1_0-FRA.mp4

    263004_Not_Aston_1_0-FRA.mp4

    263004_Not_Aston_1_0-FRA.mp4

    30.04.2026

  • 56°

    Possibilità da rete per Watkins a Nottingham, ma Ortega ci mette la gamba

    263004_Not_Aston_ChanceNot57-ITA.mp4

    263004_Not_Aston_ChanceNot57-ITA.mp4

    263004_Not_Aston_ChanceNot57-ITA.mp4

    30.04.2026

  • Riprendono le due sfide

  • Finiscono qui i primi tempi

  • 45°

    Atubolu para il calcio rigore. Il Braga manca il secondo vantaggio

    Placcaggio da parte di Lienhart su Lagerbielke. Dal dischetto Salazar si fa parare il pallone da Atubolu.

    260430_Braga_Freiburg_PenaltyBraga-ITA.mp4

    260430_Braga_Freiburg_PenaltyBraga-ITA.mp4

    260430_Braga_Freiburg_PenaltyBraga-ITA.mp4

    30.04.2026

  • Big save di Martinez, portiere dell'Aston Villa

    263004_Not_Aston_BigSaveMartinez-ITA.mp4

    263004_Not_Aston_BigSaveMartinez-ITA.mp4

    263004_Not_Aston_BigSaveMartinez-ITA.mp4

    30.04.2026

  • 16°

    Gooool Friburgo

    Vincenzo Grifo pareggia per i tedeschi al termine di un contropiede concluso in maniera magistrale.

    260430_Braga_Freiburg_1_1-ITA.mp4

    260430_Braga_Freiburg_1_1-ITA.mp4

    260430_Braga_Freiburg_1_1-ITA.mp4

    30.04.2026

  • 11°

    Mazambi scarica un tiro che esce di pochissimo

  • Goool Braga!

    I portoghesi sbloccano la sfida con Tiknaz, che segna una rete di rapina.

    260430_Braga_Freiburg_1_0-ITA.mp4

    260430_Braga_Freiburg_1_0-ITA.mp4

    260430_Braga_Freiburg_1_0-ITA.mp4

    30.04.2026

  • Buonasera e benvenuti su questo live-ticker

  • Le formazioni di Nottingham Forest - Aston Villa

  • Le formazioni Braga - Friburgo

  • Il pre partita di Pereira

    La sfida europea del Nottingham Forest parte con l’obiettivo di conquistare il primo trofeo continentale dai tempi in cui Clough guidò la squadra alla conquista di due Coppe dei Campioni consecutive nel 1979 e nel 1980.

    La partita si svolge sullo sfondo della lotta per non retrocedere in Premier League che vede coinvolta proprio la squadra di Pereira, dopo una stagione turbolenta, anche se una serie di sei partite senza sconfitte in campionato ha placato i timori.

    Vitor Pereira, coach del Nottingham Forest
    Vitor Pereira, coach del Nottingham Forest
    KEYSTONE

    «Se vogliamo scrivere il nostro nome nella storia di questo club, dobbiamo arrivare in finale e vincere la finale», ha dichiarato Pereira, il quarto allenatore alla guida del Forest in questa stagione. «Questo è, ovviamente, una fonte di ispirazione per noi. È una grande occasione per andare avanti.»

    Sulla panchina dell’Aston Villa siede Unai Emery, colui che ha vinto quattro titoli di Europa League come allenatore. Il club di Birmingham, quinto in Premier League, parte favorito in questa doppia sfida.

    «Voglio esserci, divertirci e competere, perché ci piace competere», ha detto ancora Pereira. «Affronterò un allenatore di altissimo livello con la sua squadra, il re dell'Europa League, perché ha vinto quattro trofei. Dobbiamo competere con il vero spirito di un campione».

  • Ndoye non sarà della partita

    Dan Ndoye dovrà attendere la gara di ritorno prima di giocare la sua semifinale di Europa League.
    Dan Ndoye dovrà attendere la gara di ritorno prima di giocare la sua semifinale di Europa League.
    KEYSTONE

    Come aveva anticipato il Nottingham Post, Dan Ndoye non hanno partecipato all'ultima sessione di allenamento, allenandosi invece individualmente al coperto. La speranza è di vederlo in campo nella gara di ritorno.

  • La stadio di Braga

    Una delle due tribune dello stadio di Braga costruito per gli Europei del 2004. Sullo sfondo l'imponente parete di roccia.
    Una delle due tribune dello stadio di Braga costruito per gli Europei del 2004. Sullo sfondo l'imponente parete di roccia.
    KEYSTONE

    Lo stadio di Braga ha solo due grandi tribune; dietro una delle due porte si erge un imponente muro di roccia.

    L’atmosfera sarà sicuramente particolare come ha affermato l'allenatore del Friburgo Schuster: «È proprio questo il fascino degli stadi che hanno un carattere diverso, un aspetto diverso – sicuramente anche a seconda della loro età».

  • Schuester, allenatore del Friburgo

    Dopo aver tessuto le lodi dello stadio del Braga - che ricorda quando collezionava le figurine Panini di Euro 2004 -, cosa dice l'allenatore del Friburgo Julian Schuester della sfida che lo attende contro lo Sporting Braga, attualmente quarto in classifica nel campionato portoghese?

    «L’importante è non dare a queste partite più importanza di quanta ne abbiano».

  • Manzambi, ultime partite con il Freiburg?

    Johan Manzambi ha messo a segno un'ottima stagione in Bundesliga: 35 partite giocate e 7 reti segnate.

     Johan Manzambi (destra) potrebbe presto fare il salto di categoria: PSG, Leverkusen e Napoli sono alla porta.
     Johan Manzambi (destra) potrebbe presto fare il salto di categoria: PSG, Leverkusen e Napoli sono alla porta.
    KEYSTONE

    Va da sè che il Friburgo si sta preparando alla possibile partenza del centrocampista svizzero, per la quale si parla di una cifra di 60 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain, il Bayer Leverkusen e il Napoli sono stati accostati al nazionale svizzero.

  • Due inglesi, una portoghese e una tedesca!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. In programma ci sono le due semifinali di andata. Buon divertimento.

    • Mostra di più

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Non solo benzina e voli, presto potremmo sentire ancor di più l'effetto domino della guerra
Coop e Migros richiamano urgentemente dei formaggi contaminati
Can Yaman debutta in Spagna con «Il labirinto delle farfalle»

Ulteriori articoli

Julien nella leggenda. Il Friborgo si laurea campione svizzero, battuto il Davos all'overtime in gara-7. Sprunger: «È incredibile»

Julien nella leggendaIl Friborgo si laurea campione svizzero, battuto il Davos all'overtime in gara-7. Sprunger: «È incredibile»

Calcio. Infantino, «Iran ci sarà»

CalcioInfantino, «Iran ci sarà»

Tennis. Blockx e Zverev in semifinale

TennisBlockx e Zverev in semifinale

Brevi. Curling, Stefanie Berset e Philipp Hoesli eliminati

BreviCurling, Stefanie Berset e Philipp Hoesli eliminati

Euro Hockey Tour. Che sberla! Svizzera nettamente battuta dalla Svezia

Euro Hockey TourChe sberla! Svizzera nettamente battuta dalla Svezia

Serie A. L'Inter sembra aver trovato il suo numero 1, cosa farà ora Yann Sommer?

Serie AL'Inter sembra aver trovato il suo numero 1, cosa farà ora Yann Sommer?

Video

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

UEFA Conference League | Semifinale di andata | Saison 25/26

30.04.2026

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

UEFA Conference League | Semifinale di andata | Saison 25/26

30.04.2026

Shaktar – Crystal Palace 1:3

Shaktar – Crystal Palace 1:3

UEFA Conference League | Semifinale di andata | Saison 25/26

30.04.2026

Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

UEFA Europa League | Semifinale di andata | Saison 25/26

30.04.2026

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Shaktar – Crystal Palace 1:3

Shaktar – Crystal Palace 1:3

Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

Più video