Constantin furioso: «Balotelli? Mi manda certificati medici e non si presenta»

Insieme agli arbitri, Mario Balotelli è stato recentemente descritto da Christian Constantin come la grande delusione della stagione della retrocessione. CC ha rincarato le critiche in un'intervista a L'Illustre.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Sion guida la classifica di Challenge League.

Mario Balotelli, ancora sotto contratto con i vallesani, non ha ancora messo piede in campo nel corso di questa stagione.

Il presidente Christian Constantin, esprime la sua rabbia e delusione nei confronti dell'attaccante italiano.

CC è pronto a lasciarlo andare, ma sembra suggerire che forse è arrivato il momento per Balo di smettere di giocare. Mostra di più

Il Sion e Mario Balotelli si sono rivelati un enorme malinteso che è costato un sacco di soldi al club vallesano.

L'italiano - che dovrebbe incassare 230'000 franchi svizzeri al mese - ha fornito chiaramente troppo poco per questo genere di salario, in Svizzera.

Per il vulcanico Christian Constantin, questo è un motivo sufficiente per non trattenere le critiche. «Se i suoi agenti ritengono che per lui valga la pena trovare un club in un Paese in cui il denaro ha un valore diverso da quello che ha qui, allora forse tornerà presto a giocare a calcio», dice in risposta a una voce su un presunto interesse di un club saudita e aggiunge: «O forse no. Forse è meglio così», il che può essere interpretato come l'auspicio che il giocatore smetta di giocare a calcio.

Arrivato in Vallese il 31 agosto 2022, Super Mario ha disputato 19 gare nel corso della passata stagione, mettendo a segno 6 reti. Il Sion è retrocesso in Challenge League e l'apporto dell'ex attaccante di Milan, Manchester City e Liverpool è stato evidentemente al di sotto delle aspettative. Inoltre, il 33enne, non ha ancora messo piede in campo da quando è iniziata l'attuale stagione di Challenge League.

«Balotelli, insieme agli arbitri, è la grande delusione della stagione della retrocessione», aveva detto senza mezzi termini alcuni giorni fa sempre Constantin al Blick.

L'italiano però ha ancora un contratto valido fino a fine giugno 2024. Tutti i tentativi di liberarsene sono finora falliti e Balotelli si fa notare anche per la sua non presenza agli allenamenti: «Ogni tanto mi manda dei certificati medici quando non si presenta. Cosa dovrei fare?».

Riuscirà Constantin a chiudere il dossier Balotelli prima del 30 giugno del prossimo anno? Il Sion intanto comanda la classifica di Challenge League, ma certo, il peso finanziario di Super Mario - accompagnato dalla sua latitanza - si fa sentire.