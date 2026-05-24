Antonio Conte saluta il Napoli IMAGO/ZUMA Press Wire

L'allenatore ha confermato in conferenza stampa la separazione dal club azzurro dopo due stagioni. Al suo fianco De Laurentiis ha però lasciato aperta una porta: «Se ci ripensi, fammelo sapere».

Hai fretta? blue News riassume per te In una conferenza stampa congiunta, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno annunciato ufficialmente la fine del loro rapporto professionale.

L'allenatore ha dunque confermato il suo addio al Napoli e spiegato le sue ragioni: «La decisione è stata mia. Non sono riuscito a portare compattezza e se questo non succede non si riesce a combattere».

Dal canto suo il presidente De Laurentiis ha raccontato come la situazione si sia evoluta nel tempo.

Il presidente ha però lasciato aperta una possibilità: «Se ci ripensi, fammelo sapere, anche all'ultimo momento».

Infine Conte ha accennato alla possibilità di allenare la Nazionale italiana, suggerendo anche Guardiola come possibile candidato per quel ruolo. Mostra di più

In una conferenza stampa congiunta, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno annunciato ufficialmente la fine del loro rapporto professionale.

L'allenatore ha dunque confermato il suo addio al Napoli e spiegato le sue ragioni: «La decisione è stata mia. Non sono riuscito a portare compattezza e se questo non succede non si riesce a combattere. Ho sentito tanti veleni. Napoli ha bisogno che certe persone si allontanino. Ho fallito su questo punto».

E, come riporta «La Gazzetta dello Sport», dal canto suo il presidente De Laurentiis ha raccontato come la situazione si sia evoluta nel tempo.

Ha ricordato un momento critico dopo la partita di Bologna, quando Conte aveva espresso forte delusione. In quell'occasione il presidente gli aveva suggerito di prendersi una settimana di pausa.

Successivamente, circa un mese fa, Conte aveva chiesto un incontro: «Fui diretto: se Napoli ti sta stretta io capisco, non siamo il Bayern, il Psg, il Real. Dobbiamo stare dentro un budget», ha spiegato De Laurentiis.

Il presidente ha anche lasciato aperta una possibilità: «Se ci ripensi, fammelo sapere, anche all'ultimo momento».

Un biennio storico

Nonostante la separazione, entrambi hanno riconosciuto i risultati ottenuti insieme. Conte ha definito l'esperienza «stupenda» e ha sottolineato: «Abbiamo vinto e abbiamo fatto qualcosa di importante e di storico, come ai tempi di Maradona. Il giorno più bello è stato quello dello scudetto e quello sul Lungomare, che rimane indimenticabile».

De Laurentiis ha invece espresso rimpianto per gli infortuni che hanno condizionato la stagione, sostenendo che la squadra avrebbe potuto vincere ancora.

Conte però non ha condiviso questa visione, ricordando la forza dell'Inter arrivata in finale di Champions League.

Prospettive future

Per la prossima stagione, De Laurentiis ha confermato che il Napoli rimarrà competitivo con circa trenta giocatori di qualità. Il presidente ha anche affrontato il tema di possibili acquirenti stranieri, ricordando offerte passate da parte di investitori americani e arabi.

Conte ha invece accennato alla possibilità di allenare la Nazionale italiana, suggerendo anche Guardiola come possibile candidato per quel ruolo.

L'allenatore ha concluso ringraziando il presidente e la sua famiglia per avergli fatto conoscere l'ambiente Napoli.