Super League Lo Young Boys esonera Giorgio Contini

Swisstxt

31.10.2025 - 12:50

Giorgio Contini
Giorgio Contini
KEY

Lo Young Boys e Giorgio Contini si separano con effetto immediato: alla base della decisione della direzione sportiva l’andamento altalenante delle prestazioni della squadra nelle ultime settimane ma anche negli ultimi mesi, così come la mancanza di sviluppo sportivo.

SwissTXT

31.10.2025, 12:50

31.10.2025, 13:35

Questi punti hanno portato alla decisione per trovare un nuovo impulso. Il 51enne la stagione passata aveva ripreso i gialloneri in corsa e li aveva portati fuori dalla crisi e fino alle Coppe Europee.

In questo inizio di campionato la formazione della capitale non aveva però ancora trovato continuità di risultati.

