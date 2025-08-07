Edimilson verursacht Penalty, ohrfeigt Schmid und fliegt vom Platz – Basel dreht das Spiel 06.08.2025

Lo Young Boys perde 4-1 contro l'FC Basilea nel primo scontro stagionale ed è infastidito da una decisione arbitrale epocale che costerà cara alla squadra bernese.

Jan Arnet Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Lo Young Boys perde nettamente il primo incontro della stagione con il Basilea per 1:4, ma tiene testa ai campioni fino all'espulsione di Edimilson Fernandes.

I bernesi sono stati infastiditi da una scena nella fase di costruzione del gol iniziale del Basilea, quando gli arbitri hanno trascurato un fuorigioco di Xherdan Shaqiri.

L'allenatore dell'YB Giorgio Contini sceglie parole chiare: «È inaccettabile. Si tratta del lavoro di noi allenatori». Mostra di più

Dopo 55 minuti al St. Jakob-Park, con il punteggio di 1-1, si è verificata una scena sconvolgente: Xherdan Shaqiri ha deviato un cross di Léo Leroy con il tacco e ha colpito la mano di Edimilson Fernandes dell'YB. Poco dopo, l'arbitro Luca Cibelli viene mandato davanti allo schermo dal VAR e decide di assegnare un rigore all'FCB.

In campo scoppiano le emozioni. Il malcapitato Fernandes perde i nervi, colpisce Schmid al volto con la mano e viene espulso con un cartellino rosso diretto. Shaqiri non si lascia turbare dal tumulto e trasforma il rigore con grande maestria. Ma non avrebbe dovuto essere assegnato.

Shaqiri sembra essere in fuorigioco quando Leroy gli passa il pallone, il che renderebbe nullo il fallo di mano di Edimilson. Ciò sembrerebbe essere sfuggito all'esperto del VAR Urs Schnyder.

Grande il disappunto dell'allenatore dello Young Boys Giorgio Contini, per il quale il caso è chiaro: «È inaccettabile. Si tratta del lavoro di noi allenatori. Alla fine, non aiuta il fatto che arriveranno le scuse della Lega».

Un'immagine generata dall'AI di SRF: Shaqiri è chiaramente troppo avanti. Screenshot SRF

Contini sottolinea comunque che la vittoria dei renani è stata indubbiamente meritata. «Ludovic e io abbiamo discusso, mentre andavamo in conferenza stampa, di quanto sia amaro che tutti parlino di una scena dopo una partita così bella», ha detto l'ex assistente di Murat Yakin sulla panchina della Nazionale svizzera.

E ha continuato: «Questa scena ha sconvolto l'equilibrio dell'intera partita. Non ci sono scuse per non averla vista».

Il predecessore di Contini, Patrick Rahmen, ospite nello studio di blue Sport ha una possibile spiegazione: «Probabilmente il VAR si è concentrato troppo sul fallo di mano e il fuorigioco è sfuggito».