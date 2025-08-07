Batosta

Bianconeri molli e a tratti svogliati a Thun, la crisi continua. Non si vede ancora la luce infondo al tunnel nel quale si è infilato il Lugano. È già addio pure alla Conference League? Croci-Torti alla RSI: «Serata difficile. Dietro siamo limitati».

Nell’andata del terzo turno preliminare di Conference League a Thun i bianconeri sono stati superati con un chiaro 5-0 dallo Celje (già giustiziere dei ticinesi pochi mesi or sono).

Croci-Torti ha dato fiducia in attacco a Behrens, sostenuto da Cimignani e Bottani (con Steffen lasciato in tribuna per una questione fisica, e non per scelta tecnica dovuta a uno screzio) per provare a far male.

L'inizio era stato promettente per i sottocenerini, con Bislimi a un passo dal gol dopo pochi minuti, che ha sparato su Leban da posizione ravvicinata.

Col passare del tempo sono usciti gli sloveni, in rete con l'ex Mendrisio Sturm e poi con un rigore di Kovacevic.

Nella ripesa scenario simile, dopo una traversa di Doumbia sono arrivate altre tre segnature degli ospiti.

È un problema d'energie?

Ai microfoni della RSI l'allenatore Corci-Torti così s'è espresso: « Non riusciamo a essere solidi. Purtroppo ogni ripartenza loro è un'occasione. Dietro siamo limitati. Perdiamo ogni duello in difesa. Simao fragili sotto questo aspetto.»

«È difficile poter lavorare. Oggi abbiamo perso due cambi per infortunio. Però dobbiamo cercare di non mollare. Dobbiamo rimanere compatti fino alla fine. Non ü evidente in questo momento dove la brillantezza non c'è».

«È una serata difficile. Dobbiamo portare rispetto per i nostri tifosi. Si vede che è un'aspetto fisico. Stiamo facendo una grandissima fatica. Non abbiamo le energie necessarie.»