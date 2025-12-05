  1. Clienti privati
Definiti i Gironi Sfida con l'Italia possibile: ecco le avversarie della Svizzera ai Mondiali 2026

fon

5.12.2025

La Svizzera affronterà il Canada, Qatar e forse l'Italia ai Mondiali.
Keystone

La Svizzera si ritrova un girone alla sua portata ai Mondiali 2026. La Nati affronterà Canada e Qatar, oltre al vincitore dei playoff UEFA tra Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia-Erzegovina.

Redazione blue Sport

05.12.2025, 21:08

05.12.2025, 21:21

Canada, Qatar e la squadra che vincerà i playoff tra Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia: questo il responso dell’urna di Washington per la fase a gironi dei Mondiali 2026.

La Svizzera è stata inserita nel Gruppo B, che si giocherà tra Toronto, Vancouver, Seattle, San Francisco e Los Angeles.

Un sorteggio che lascia ampiamente soddisfatti i rossocrociati: il traguardo minimo, ossia l'accesso ai sedicesimi di finale, appare ampiamente alla portata.

Per raggiungerlo sarà necessario chiudere nelle prime due posizioni oppure rientrare tra le otto migliori terze dei dodici gruppi.

I precedenti

Sul piano storico, la Svizzera non ha mai affrontato né Canada né Qatar in partite ufficiali: gli unici confronti risalgono infatti ad amichevoli, incluso il sorprendente 0-1 contro la selezione asiatica a Cornaredo.

Per conoscere l'ultima avversaria non resta che attendere marzo e il verdetto del Percorso A dei playoff: il 26 si disputeranno le semifinali (Italia–Irlanda del Nord e Galles–Bosnia) e il 31 la finale, dalla quale uscirà il quarto nome del girone, che in ogni caso si presenta decisamente alla portata della Nati.

Yakin: «Possiamo aspettarci partite davvero entusiasmante»

«Sicuramente è un girone interessante e di buon livello, nel quale vogliamo assolutamente qualificarci per la fase a eliminazione diretta», ha commentato da Washinghton il selezionatore della Nazionale Murat Yakin sul sito dell'ASF.

«Affronteremo un Paese ospitante molto motivato - ha proseguito - che in ogni partita potrà contare su un grande sostegno. Il Qatar è l’avversario più difficile da valutare dal punto di vista del gioco».

«Poi arriverà comunque una squadra europea forte, che conosciamo bene. Noi come squadra, e anche i tifosi, possiamo aspettarci partite davvero entusiasmanti», ha concluso il tecnico.

Murat Yakin soddisfatto del Girone.
Imago

Xhaka: «Qualcosa di speciale»

«Un girone davvero bello, con avversarie interessanti», ha detto invece il capitano rossocrociato, Granit Xhaka. «E naturalmente sarà qualcosa di speciale giocare in Canada contro la squadra di casa. L'atmosfera sarà fantastica».

Remo Freuler aggiunge: «Affrontare un Paese ospitante è sempre qualcosa di speciale. Ci sarà un'atmosfera incredibile. Per questo il Canada è un avversario perfetto. E, chiunque sarà, la squadra che arriverà dai playoff sarà molto interessante. Difficile valutare il Qatar, ma all'ultimo Mondiale ha già mostrato di avere qualità. In generale, un girone molto bello, con il punto forte di giocare contro una nazione organizzatrice».

Tami: «L'obiettivo è confermarci»

«Il nostro obiettivo deve essere quello di confermare quanto abbiamo mostrato questo autunno nelle qualificazioni», così ha invece reagito il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami.

«In concreto, significa mettere in campo un grande spirito di squadra, quello che ci ha permesso di giocare un calcio proattivo, piacevole ed efficace».

Girone di ferro per la Francia

Anche la Germania può ritenersi soddisfatta del proprio gruppo: affronterà Ecuador, Costa d’Avorio e la debuttante Curaçao.

Più complicata la strada per la Francia, campione del mondo 2018, che se la vedrà con Norvegia e Senegal.

Tra le altre sfide di alto livello figurano Inghilterra-Croazia, Spagna-Uruguay e Portogallo-Colombia.

L'Algeria di Petkovic con l'Argentina

Quando l'Algeria è stata sorteggiata nel Gruppo J, Vladimir Petkovic e Davide Morandi si sono scambiati un sorriso: ai prossimi Mondiali l'ex CT della Nati e il suo assistente affronteranno infatti i campioni del mondo dell'Argentina, oltre ad Austria e Giordania.

I Gironi dei Mondiali

  • Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff UEFA D (Danimarca, Macedonia del Nord, Cechia, Irlanda)
  • Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff UEFA A (Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina)
  • Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
  • Gruppo D: USA, Australia, Paraguay, Playoff UEFA C (Turchia, Romania, Slovacchia, Kosovo)
  • Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao
  • Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Tunisia, Playoff UEFA B (Ucraina, Svezia, Polonia, Albania)
  • Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda
  • Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
  • Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, FIFA-Playoff 2 (Bolivia, Suriname, Iraq)
  • Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania
  • Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, FIFA-Playoff 1 (Nuova Caledonia, Giamaica, Repubblica Democratica del Congo)
  • Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana
Le fasi salienti del sorteggio

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Tutti i gruppi a colpo d'occhio

    Keystone

  • Chi completerà il gruppo della Svizzera?

    Ora si passa al sorteggio delle Nazionali della quarta fascia. L'ultimo avversario della Svizzera ai Mondiali sarà il vincitore del torneo playoff di marzo: Italia, Irlanda del Nord, Galles o Bosnia-Erzegovina.

    • Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff UEFA D (Danimarca, Macedonia del Nord, Cechia, Irlanda)
    • Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff UEFA A (Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina)
    • Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
    • Gruppo D: USA, Australia, Paraguay, Playoff UEFA C (Turchia, Romania, Slovacchia, Kosovo)
    • Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao
    • Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Tunisia, Playoff UEFA B (Ucraina, Svezia, Polonia, Albania)
    • Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda
    • Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
    • Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, FIFA-Playoff 2 (Bolivia, Suriname, Iraq)
    • Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania
    • Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, FIFA-Playoff 1 (Nuova Caledonia, Giamaica, Repubblica Democratica del Congo)
    • Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana
  • Si passa ora alle nazionali di terza fascia

    Si passa ora agli accoppiamenti con l'estrazione delle squadre della terza fascia. Il secondo avversario della Nati sarà il Qatar, che affronterà nella partita d'esordio.

    • Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica,
    • Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar,
    • Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia,
    • Gruppo D: USA, Australia, Paraguay,
    • Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio,
    • Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Tunisia,
    • Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, 
    • Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, 
    • Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia,
    • Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, 
    • Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan
    • Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama
  • Ora si passa alla seconda fascia, dove c'è anche la Svizzera

    Il primo avversario della Svizzera ai Mondiali è noto: la Nati è stata sorteggiata nel Gruppo B e affronterà il Canada!

    • Gruppo A: Messico, Corea del Sud
    • Gruppo B: Canada, Svizzera
    • Gruppo C: Brasile, Marocco
    • Gruppo D: USA, Australia,
    • Gruppo E: Germania, Ecuador,
    • Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone
    • Gruppo G: Belgio, Iran
    • Gruppo H: Spagna, Uruguay
    • Gruppo I: Francia, Senegal,
    • Gruppo J: Argentina, Austria,
    • Gruppo K: Portogallo, Colombia
    • Gruppo L: Inghilterra, Croazia
  • Si inizia con il sorteggio delle nazionali in prima fascia

    Ora il sorteggio entra davvero nel vivo: si parte con le nazionali della prima fascia.

    • Gruppo A: Messico
    • Gruppo B: Canada
    • Gruppo C: Brasile
    • Gruppo D: USA
    • Gruppo E: Germania
    • Gruppo F: Paesi Bassi
    • Gruppo G: Belgio
    • Gruppo H: Spagna
    • Gruppo I: Francia
    • Gruppo J: Argentina
    • Gruppo K: Portogallo
    • Gruppo L: Inghilterra
  • Quattro grandi nomi per l'estrazione

    Wayne Gretzky, leggenda dell'hockey su ghiaccio, Aaron Judge, stella dei New York Yankees, Shaquille O’Neal, quattro volte campione NBA, e Tom Brady, sette volte vincitore del Super Bowl ed ex quarterback dei New England Patriots: saranno loro a estrarre le palline del sorteggio.

    Una presenza per ognuno dei quattro grandi sport nordamericani.

  • Microfono a Lauryn Hill

    Nuova pausa musicale sul palco, questa volta con Lauryn Hill, affiancata da membri della famiglia Marley.

    Lauryn Hill in azione.
    Lauryn Hill in azione.
    Keystone

  • Si parte!

    Per iniziare, tocca alle nazionali ospitanti. Il Messico viene inserito nel gruppo A, il Canada nel gruppo B e gli Stati Uniti nel gruppo D.

  • Verso il sorteggio

    Ora sembra si entri nel vivo dell'aspetto sportivo. Le urne del sorteggio vengono preparate. Anche Donald Trump è impegnato come assistente al sorteggio, insieme al primo ministro canadese Mark Carney e alla presidente del Messico, Claudia Sheinbaum.

    Gianni Infantino con Donald Trump, Claudia Sheinbaum e Mark Carney.
    Gianni Infantino con Donald Trump, Claudia Sheinbaum e Mark Carney.
    Keystone

  • Donald Trump vince il Premio per la Pace

    Per la prima volta viene assegnato il Premio FIFA per la Pace. A riceverlo, senza troppe sorprese, è Donald Trump.

    «È uno dei più grandi onori della mia vita», dichiara il presidente USA, che ringrazia Infantino: «Gianni sta facendo un lavoro straordinario.»

  • Robbie Williams e Nicole Scherzinger salgono sul palco

    I tifosi della Nati dovranno aspettare ancora un po' prima di conoscere il gruppo della Svizzera ai Mondiali.

    Prima c'è spazio per un altro momento musicale: Robbie Williams e Nicole Scherzinger salgono sul palco.

    Nicole Scherzinger e Robbie Williams si esibiscono.
    Nicole Scherzinger e Robbie Williams si esibiscono.
    Keystone

  • Infantino dà il benvenuto

    Gianni Infantino.
    Gianni Infantino.
    Keystone

    Il presidente della FIFA Gianni Infantino saluta il pubblico e presenta alcuni ospiti illustri. Tra questi figura anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

    Naturalmente il presidente della FIFA chiude il suo discorso senza rinunciare a scaldare ancora una volta il pubblico.

    Prima riecheggiano cori «USA! USA! USA!», poi «Canada! Canada! Canada!» e infine «Mexico! Mexico! Mexico!».

  • Inizia la cerimonia

    Le palline del sorteggio sono pronte. Tra poco si comincia con la cerimonia. Prima, il cantante italiano Andrea Bocelli offre una breve esibizione.

  • Le novità

    La procedura del sorteggio segue regole nuove. Le 48 squadre vengono distribuite in dodici gruppi da quattro (da A a L).

    La regola è la seguente: massimo due squadre europee per gruppo, mentre le rappresentative degli altri continenti possono figurare una sola volta per girone.

    Una novità interessante riguarda le squadre considerate più forti: la lista delle teste di serie è stata strutturata in modo che le grandi favorite, Argentina e Spagna - qualora vincessero i rispettivi gruppi - possano affrontarsi solo in finale.

    Come già nel 2022, subito dopo il sorteggio saranno noti gli accoppiamenti, ma non ancora gli orari precisi delle partite né l'assegnazione degli stadi. La FIFA dovrebbe comunicarli nel corso del fine settimana.

  • Le partecipanti

    Prima fascia: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania.

    Seconda fascia: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia.

    Terza fascia: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.

    Quarta fascia: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina), UEFA Play-off B (Ucraina, Svezia, Polonia, Albania), UEFA Play-off C (Turchia, Romania, Slovacchia, Kosovo), UEFA Playoff D (Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Irlanda), FIFA Playoff 1 (Nuova Caledonia, Giamaica, Repubblica Democratica del Congo), FIFA Playoff 2 (Bolivia, Suriname, Iraq).

  • Il sorteggio dei mondiali sta per iniziare

     Il sorteggio dei gironi dei Mondiali si terrà venerdì dalle 18h00.

