Sfida con l'Italia possibile: ecco le avversarie della Svizzera ai Mondiali 2026

La Svizzera affronterà il Canada, Qatar e forse l'Italia ai Mondiali. Keystone

La Svizzera si ritrova un girone alla sua portata ai Mondiali 2026. La Nati affronterà Canada e Qatar, oltre al vincitore dei playoff UEFA tra Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia-Erzegovina.

Redazione blue Sport fon

Canada, Qatar e la squadra che vincerà i playoff tra Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia: questo il responso dell’urna di Washington per la fase a gironi dei Mondiali 2026.

La Svizzera è stata inserita nel Gruppo B, che si giocherà tra Toronto, Vancouver, Seattle, San Francisco e Los Angeles.

Un sorteggio che lascia ampiamente soddisfatti i rossocrociati: il traguardo minimo, ossia l'accesso ai sedicesimi di finale, appare ampiamente alla portata.

Per raggiungerlo sarà necessario chiudere nelle prime due posizioni oppure rientrare tra le otto migliori terze dei dodici gruppi.

I precedenti

Sul piano storico, la Svizzera non ha mai affrontato né Canada né Qatar in partite ufficiali: gli unici confronti risalgono infatti ad amichevoli, incluso il sorprendente 0-1 contro la selezione asiatica a Cornaredo.

Per conoscere l'ultima avversaria non resta che attendere marzo e il verdetto del Percorso A dei playoff: il 26 si disputeranno le semifinali (Italia–Irlanda del Nord e Galles–Bosnia) e il 31 la finale, dalla quale uscirà il quarto nome del girone, che in ogni caso si presenta decisamente alla portata della Nati.

Unsere Gruppe für die WM 2026. Der Spielplan wird am Samstag bekanntgegeben, der dritte Gegner im März ermittelt.

Notre groupe pour la Coupe du monde 2026. Le calendrier sera annoncé samedi, le troisième adversaire sera déterminé en mars.

Il nostro gruppo per il Mondiale 2026. Il… pic.twitter.com/GxxnK9EtpM — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) December 5, 2025

Yakin: «Possiamo aspettarci partite davvero entusiasmante»

«Sicuramente è un girone interessante e di buon livello, nel quale vogliamo assolutamente qualificarci per la fase a eliminazione diretta», ha commentato da Washinghton il selezionatore della Nazionale Murat Yakin sul sito dell'ASF.

«Affronteremo un Paese ospitante molto motivato - ha proseguito - che in ogni partita potrà contare su un grande sostegno. Il Qatar è l’avversario più difficile da valutare dal punto di vista del gioco».

«Poi arriverà comunque una squadra europea forte, che conosciamo bene. Noi come squadra, e anche i tifosi, possiamo aspettarci partite davvero entusiasmanti», ha concluso il tecnico.

Murat Yakin soddisfatto del Girone. Imago

Xhaka: «Qualcosa di speciale»

«Un girone davvero bello, con avversarie interessanti», ha detto invece il capitano rossocrociato, Granit Xhaka. «E naturalmente sarà qualcosa di speciale giocare in Canada contro la squadra di casa. L'atmosfera sarà fantastica».

Remo Freuler aggiunge: «Affrontare un Paese ospitante è sempre qualcosa di speciale. Ci sarà un'atmosfera incredibile. Per questo il Canada è un avversario perfetto. E, chiunque sarà, la squadra che arriverà dai playoff sarà molto interessante. Difficile valutare il Qatar, ma all'ultimo Mondiale ha già mostrato di avere qualità. In generale, un girone molto bello, con il punto forte di giocare contro una nazione organizzatrice».

Tami: «L'obiettivo è confermarci»

«Il nostro obiettivo deve essere quello di confermare quanto abbiamo mostrato questo autunno nelle qualificazioni», così ha invece reagito il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami.

«In concreto, significa mettere in campo un grande spirito di squadra, quello che ci ha permesso di giocare un calcio proattivo, piacevole ed efficace».

Girone di ferro per la Francia

Anche la Germania può ritenersi soddisfatta del proprio gruppo: affronterà Ecuador, Costa d’Avorio e la debuttante Curaçao.

Più complicata la strada per la Francia, campione del mondo 2018, che se la vedrà con Norvegia e Senegal.

Tra le altre sfide di alto livello figurano Inghilterra-Croazia, Spagna-Uruguay e Portogallo-Colombia.

L'Algeria di Petkovic con l'Argentina

Quando l'Algeria è stata sorteggiata nel Gruppo J, Vladimir Petkovic e Davide Morandi si sono scambiati un sorriso: ai prossimi Mondiali l'ex CT della Nati e il suo assistente affronteranno infatti i campioni del mondo dell'Argentina, oltre ad Austria e Giordania.

I Gironi dei Mondiali Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff UEFA D (Danimarca, Macedonia del Nord, Cechia, Irlanda)

Gruppo B: Canada, Svizzera , Qatar, Playoff UEFA A (Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina)

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

Gruppo D: USA, Australia, Paraguay, Playoff UEFA C (Turchia, Romania, Slovacchia, Kosovo)

Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao

Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Tunisia, Playoff UEFA B (Ucraina, Svezia, Polonia, Albania)

Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde

Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, FIFA-Playoff 2 (Bolivia, Suriname, Iraq)

Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, FIFA-Playoff 1 (Nuova Caledonia, Giamaica, Repubblica Democratica del Congo)

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana Mostra di più

Le fasi salienti del sorteggio