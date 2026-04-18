Real Sociedad KEY

La Real Sociedad ha conquistato la sua quarta Copa del Rey battendo l'Atletico Madrid in finale a Siviglia per 4-3 ai rigori dopo il 2-2 del 90' e del 120'.

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La sfida della Cartuja si è sbloccata dopo appena 14» grazie a Barrenetxea, che ha così firmato il gol più veloce nella storia della finale della competizione. I Colchoneros hanno reagito pareggiando con Lookman al 18'. Al 46' i biancoblù si sono però nuovamente portati avanti su rigore con Oyarzabal, ma all'83' Julian Alvarez ha firmato il 2-2 che ha mandato tutti ai supplementari e poi ai rigori, dove sono state decisive due parate di Marrero