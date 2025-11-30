Flamengo Reuters

Il Flamengo ha conquistato la Copa Libertadores battendo in finale i connazionali del Palmeiras per 1-0.

SwissTXT Swisstxt

A decidere il match è stata la rete dell'ex juventino Danilo al 67'. Dopo i successi di Botafogo (2024), Fluminense (2023) e degli stessi rossoneri (2022), il titolo sudamericano rimane a Rio de Janeiro per il quarto anno consecutivo.

La finale dei playoff di Major League Soccer sarà un affare fra l’Inter Miami di Messi e i Vancouver Whitecaps di Thomas Mueller. La formazione della Pulce ha dominato la finale della Eastern Conference superando con un netto 5-1 il New York City, mentre ad Ovest i canadesi si sono imposti 3-1 contro San Diego.