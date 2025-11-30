  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio La Copa Libertadores al Flamengo

Swisstxt

30.11.2025 - 08:45

Flamengo
Flamengo
Reuters

Il Flamengo ha conquistato la Copa Libertadores battendo in finale i connazionali del Palmeiras per 1-0.

SwissTXT

30.11.2025, 08:45

30.11.2025, 09:18

A decidere il match è stata la rete dell'ex juventino Danilo al 67'. Dopo i successi di Botafogo (2024), Fluminense (2023) e degli stessi rossoneri (2022), il titolo sudamericano rimane a Rio de Janeiro per il quarto anno consecutivo.

La finale dei playoff di Major League Soccer sarà un affare fra l’Inter Miami di Messi e i Vancouver Whitecaps di Thomas Mueller. La formazione della Pulce ha dominato la finale della Eastern Conference superando con un netto 5-1 il New York City, mentre ad Ovest i canadesi si sono imposti 3-1 contro San Diego.

I più letti

Ampiamente respinte alle urne sia l'Iniziativa «Servizio civico» che quella «Per il futuro»
Carlo Conti annuncia i 30 Big del Festival di Sanremo
Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
I più ricchi in Svizzera? Ecco vincitori e vinti, la famiglia Blocher esce dalla top 10
S'è dimesso Andriy Jermak, l'uomo forte di Zelensky. Quanto è corrotto? Ecco cosa si sa su di lui

Video correlati

Atlético - Oviedo 2-0

Atlético - Oviedo 2-0

LALIGA | 14ème journée | Saison 25/26

29.11.2025

Lucerna – Winterthur 1:3

Lucerna – Winterthur 1:3

Super League | 15° turno | stagione 25/26

29.11.2025

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

29.11.2025

Atlético - Oviedo 2-0

Atlético - Oviedo 2-0

Lucerna – Winterthur 1:3

Lucerna – Winterthur 1:3

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Più video

Altre notizie

Posti a sedere per pochi. I prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026 esplodono, fino a toccare cifre folli

Posti a sedere per pochiI prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026 esplodono, fino a toccare cifre folli

Serie A. Milan di corto muso sulla Lazio

Serie AMilan di corto muso sulla Lazio

Super League. Il Lugano non va oltre il pari con il Sion

Super LeagueIl Lugano non va oltre il pari con il Sion