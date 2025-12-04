Boteli fresfocus

Per nessuna delle due formazioni di Super League impegnate negli ultimi ottavi di Coppa Svizzera è stato un appuntamento facile, ma entrambe sono comunque riuscite a staccare il biglietto per il turno successivo.

SwissTXT Swisstxt

Avanti in casa dell'Aarau dopo il primo tempo, nella ripresa il Sion ha concesso il pareggio con un goffo autogol dell'ex Lugano Hajrizi, ma ha potuto poi festeggiare per merito della doppietta di Boteli che ha fissato il punteggio sul 3-1. Con lo stesso risultato il Basilea ha invece superato la resistenza del Grand-Saconnex (PL).