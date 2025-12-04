  1. Clienti privati
Calcio Coppa, avanzano Sion e Basilea

Swisstxt

4.12.2025 - 22:51

Boteli
Boteli
fresfocus

Per nessuna delle due formazioni di Super League impegnate negli ultimi ottavi di Coppa Svizzera è stato un appuntamento facile, ma entrambe sono comunque riuscite a staccare il biglietto per il turno successivo.

SwissTXT

04.12.2025, 22:51

Avanti in casa dell'Aarau dopo il primo tempo, nella ripresa il Sion ha concesso il pareggio con un goffo autogol dell'ex Lugano Hajrizi, ma ha potuto poi festeggiare per merito della doppietta di Boteli che ha fissato il punteggio sul 3-1. Con lo stesso risultato il Basilea ha invece superato la resistenza del Grand-Saconnex (PL).

