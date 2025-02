Occasione persa Ti-Press

La corsa del Bellinzona in Coppa Svizzera si è fermata ai rigori contro il Losanna.

Swisstxt

Nei quarti di finale i vodesi l'hanno spuntata per 5-4, sfruttando gli errori dal dischetto di L'Ghoul e Sabbatini, ai quali Enzler ha rimediato solo in parte, parando su Dussenne. Al Comunale a fare la partita sono stati però i padroni di casa che, con pazienza e personalità, si sono portati in vantaggio al 67' con Nivokazi, dopo un paio di altre occasioni sprecate. Negli ultimi 20' gli ospiti sono però usciti dal torpore e, dopo esserci andati vicini con Baldé, hanno trovato il pareggio con Dussenne all'82'.