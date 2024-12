Coppa Svizzera KEY

Niente derby e sorteggio tutto sommato fortunato per entrambe le ticinesi rimaste in corsa nella 100a edizione di Coppa Svizzera.

Swisstxt

Nei quarti di finale, che si disputeranno dal 25 al 27 febbraio 2025, il Lugano sarà ancora una volta in trasferta visto che sarà ospite del Bienne, leader in Promotion. Primo nome uscito dall'urna, il Bellinzona tenterà di ripetere l'impresa appena firmata con il San Gallo al Comunale anche contro il Losanna. Completano il quadro il big match Zurigo-YB ed Étoile Carouge-Basilea. La finalissima è in programma il primo giugno al Wankdorf di Berna.

