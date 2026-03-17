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Calcio Incredibile. La Coppa d'Africa, a tavolino, va al Marocco

Swisstxt

17.3.2026 - 23:18

Senegal
Senegal
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 Clamorosa decisione due mesi dopo la finale di Coppa d’Africa.

SwissTXT

17.03.2026, 23:18

17.03.2026, 23:19

La CAF ha infatti assegnato la vittoria a tavolino al Marocco (3-0), privando di fatto il Senegal del successo tanto discusso quanto festeggiato il 18 gennaio nella finale di Rabat.

I Leoni della Teranga si erano imposti per 1-0 al supplementare dopo che nei tempi regolamentari avevano temporaneamente abbandonato il campo in seguito a un rigore assegnato ai rivali.

Rigore poi non trasformato alla ripresa del gioco una ventina di minuti più tardi, con Mendy che ha parato il tentativo di cucchiaio di Diaz.

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