Calcio Coppa d'Africa al Senegal

Swisstxt

18.1.2026 - 23:00

Gueye
Gueye
KEY

Il Senegal è campione d'Africa.

SwissTXT

18.01.2026, 23:00

18.01.2026, 23:03

I Leoni della Teranga hanno conquistato il trofeo per la seconda volta dopo il 2021 imponendosi per 1-0 ai supplementari sul Marocco grazie al sigillo di Pape Gueye al 94'. A Rabat la sfida, fino a lì avvincente nonostante le reti inviolate, ha preso una piega inattesa nei recuperi quando l'arbitro Ndala ha assegnato un rigore ai padroni di casa. Dopo veementi proteste la maggior parte dei giocatori senegalesi ha lasciato il campo per poi rientrare alcuni minuti più tardi e vedere Mendy parare il cucchiaio dagli 11m a Brahim Diaz.

Il CT si mette a nudo. Murat Yakin: «È in questi momenti che mi piace essere l'allenatore della Nazionale»

Il CT si mette a nudoMurat Yakin: «È in questi momenti che mi piace essere l'allenatore della Nazionale»

Ecco gli highlights. Il Thun piega il Grasshopper e allunga in vetta

Ecco gli highlightsIl Thun piega il Grasshopper e allunga in vetta

Serie A. Inter e Napoli non sbagliano mentre la Juve va ko a Cagliari

Serie AInter e Napoli non sbagliano mentre la Juve va ko a Cagliari