Ademola Lookman Imago

Africa.

È' bastata una vittoria di misura per 1-0 alla Nigeria per liberarsi dell’Angola nei quarti di finale della Coppa d’ Il protagonista della sfida giocata ad Abidjan, in Costa d’Avorio, è stato Ademola Lookman, bravo a superare il portiere dell’Étoile-Carouge Antonio Signori.

Swisstxt