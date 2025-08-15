Decisivo KEY

In attesa delle quattro ticinesi – Morbio, Mendrisio e Bellinzona saranno impegnate sabato, il Lugano invece domenica – la nuova edizione della Coppa Svizzera non ha regalato sorprese nel giorno di Ferragosto: Zurigo, Sion e Lucerna sono ai sedicesimi.

A faticare maggiormente sono stati gli zurighesi, impostisi sì 2-0 sul Wettswil di Lichtsteiner, ma più volte vicini ad incassare il pareggio, scongiurato definitivamente solo al 91' dalla doppietta di Umeh.

Niente goleade nemmeno per vallesani (2-0 sull'Ajoie) e lucernesi (3-0 sul Perlen-B.). Avanti il Rapperswil.