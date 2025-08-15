  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio In Coppa Svizzera fatica solo lo Zurigo, ma niente goleada per Sion e Lucerna

Swisstxt

15.8.2025 - 22:10

Decisivo
Decisivo
KEY

In attesa delle quattro ticinesi – Morbio, Mendrisio e Bellinzona saranno impegnate sabato, il Lugano invece domenica – la nuova edizione della Coppa Svizzera non ha regalato sorprese nel giorno di Ferragosto: Zurigo, Sion e Lucerna sono ai sedicesimi.

SwissTXT

15.08.2025, 22:10

15.08.2025, 22:24

A faticare maggiormente sono stati gli zurighesi, impostisi sì 2-0 sul Wettswil di Lichtsteiner, ma più volte vicini ad incassare il pareggio, scongiurato definitivamente solo al 91' dalla doppietta di Umeh.

Niente goleade nemmeno per vallesani (2-0 sull'Ajoie) e lucernesi (3-0 sul Perlen-B.). Avanti il Rapperswil.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video

Video correlati

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

Super Cup 2025

13.08.2025

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Challenge League | 1° turno | stagione 25/26

13.08.2025

Lugano – Basilea 3:1

Lugano – Basilea 3:1

Super League | 3° turno | stagione 25/26

10.08.2025

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Lugano – Basilea 3:1

Lugano – Basilea 3:1

Più video

Altre notizie

Calcio. Il Liverpool parte vincendo

CalcioIl Liverpool parte vincendo

Super League. Spostato il match tra Lugano e Losanna

Super LeagueSpostato il match tra Lugano e Losanna

Calcio. Servette battuto dall'Utrecht

CalcioServette battuto dall'Utrecht