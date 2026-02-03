Tsimba KEY

Il GC è tornato in semifinale di Coppa Svizzera al termine di una pazza sfida contro il Sion, terminata 4-3 ai supplementari in favore degli zurighesi.

SwissTXT Swisstxt

Al Letzigrund la truppa di Scheiblehner è stata costretta due volte a rincorrere e nei minuti di recupero della ripresa ha trovato con Frey la rete che ha mandato la sfida ai supplementari, dove Tsimba ha trovato il punto decisivo al 94'. La mossa di giocare contro il Bellinzona con l’U19 e far riposare la prima squadra non è bastata allo Xamax. Ad andare in semifinale è infatti stato l'Yverdon, vittorioso per 2-1.