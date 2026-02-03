  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Coppa, GC e Yverdon in semi

Swisstxt

3.2.2026 - 23:27

Tsimba
Tsimba
KEY

Il GC è tornato in semifinale di Coppa Svizzera al termine di una pazza sfida contro il Sion, terminata 4-3 ai supplementari in favore degli zurighesi.

SwissTXT

03.02.2026, 23:27

Al Letzigrund la truppa di Scheiblehner è stata costretta due volte a rincorrere e nei minuti di recupero della ripresa ha trovato con Frey la rete che ha mandato la sfida ai supplementari, dove Tsimba ha trovato il punto decisivo al 94'. La mossa di giocare contro il Bellinzona con l’U19 e far riposare la prima squadra non è bastata allo Xamax. Ad andare in semifinale è infatti stato l'Yverdon, vittorioso per 2-1.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Vannacci molla la Lega e fonda Futuro nazionale, scatenando l'ira di Salvini
Cristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede

Video correlati

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Elche – Barcelona 1-3

Elche – Barcelona 1-3

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

01.02.2026

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

Elche – Barcelona 1-3

Elche – Barcelona 1-3

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Più video

Altre notizie

Calcio. Il Milan passeggia a Bologna

CalcioIl Milan passeggia a Bologna

Capricci da superstar. Cristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede

Capricci da superstarCristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede

Calcio. Brenno Martignoni non  confermato alla testa del settore giovanile dell'ACB

CalcioBrenno Martignoni non  confermato alla testa del settore giovanile dell'ACB