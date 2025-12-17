  1. Clienti privati
Calcio Il PSG supera il Flamengo ai rigori e vince la Coppa Intercontinentale

Swisstxt

17.12.2025 - 21:10

Kvaratskhelia
Kvaratskhelia
Imago

Il PSG ha conquistato l'ultimo trofeo internazionale dell'anno.

SwissTXT

17.12.2025, 21:10

17.12.2025, 21:11

In Qatar i campioni d'Europa hanno battuto per 2-1 ai rigori (1-1 al 120') i brasiliani del Flamengo nella finale della Coppa Intercontinentale.

I detentori della Copa Libertadores sono stati bravi a tenere duro, riuscendo a riequilibrare la sfida nel secondo tempo con l’ex nazionale italiano Jorginho su rigore dopo l’iniziale vantaggio di Kvaratskhelia.

Malgrado gli errori di Dembélé e Barcola, dagli 11 metri alla fine hanno prevalso i transalpini grazie alle 4 parate di Safonov.

