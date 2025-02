Filip Ugrinic freshfocus

Lo Young Boys e la quarta e ultima squadra qualificata per le semifinali di Coppa Svizzera.

Al termine di un big match ricco di gol ed emozioni, i bernesi hanno sbancato il Letzigrund grazie al 3-2 su uno Zurigo in 10 per un'ora di gioco. Avanti due volte con Zuber e Gomez, i padroni di casa hanno ceduto alla distanza dopo il rosso diretto a Conceiçao. Le reti per la squadra di Contini sono state realizzate da Ugrinic, Athekame e Colley. I gialloneri affronteranno ora il Bienne per un posto all'ultimo atto, mentre il Basilea ospiterà il Losanna.